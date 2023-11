Grande Fratello, Vittorio Menozzi si sbilancia su Beatrice Luzzi: "Sono sicuro che..."

Gossip TV

Vittorio Menozzi chiarisce la sua posizione nei confronti di Beatrice Luzzi al Gf.

Il feeling nato nella Casa tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi è stato uno degli argomenti affrontati durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Se da una parte in molti pensano ci possa essere un interesse reciproco, dall'altra il giovane concorrente non perde occasione per ribadire la sua posizione nei confronti dell'attrice e di Giuseppe Garibaldi.

Vittorio Menozzi e le parole su Beatrice Luzzi

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 27 novembre su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti della serata anche Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. A far luce sul loro avvicinamento ci ha pensato il modello che, subito dopo la diretta si è confrontato con Mirko Brunetti, che gli ha consigliato:

Con Giuseppe gestiscila meglio, Vitto. Io penso che tu hai sbagliato quando hai detto: “E’ uno che si è fatto manipolare”, gli sei andato contro in diretta. [...] Quello è andare contro Giuseppe, lui non ce l’ha con te, infatti ha nominato Beatrice. Tu sei stato chiaro però devi essere chiaro con Bea, di conseguenza sarai chiaro anche con Giuseppe. Sennò poi sembra che stai in mezzo tu realmente. Lei non è stata chiara. Non ce l’ha con te però tu è giusto che da uomo che sei ti prendi le tue chiarezze per viverti il tuo rapporto con Bea.

Immediata la risposta di Menozzi, che ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Beatrice:

Sì lo so che mi sono beccato la nomination per quello. Però a me sinceramente interessa solo dell’opinione di Giuseppe, ci parlo tutti i giorni. Io sono sicuro che Bea non manipola. Lo so che non ce l’ha con me, lo so benissimo. Io ho capito che Giuseppe starebbe male così anche se io non ci fossi. Poi mettici quel pizzico di gelosia perché mi sono avvicinato, però quella è stata una frase così. Non penso che fosse l’alternativa al ballo, io stavo ballando con Gracia...

Io su certe frasi voglio chiudere un occhio, su certe frasi di Beatrice. Lei mi vede come amico. Anche l’altro giorno Max mi ha chiesto: “Se Bea provasse a baciarti tu ci staresti?” Io ho detto no perché non è quello che voglio da lei, io da lei voglio imparare tante cose.

