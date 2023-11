Grande Fratello, Perla Vatiero affronta Beatrice Luzzi dopo la diretta: "È stato sgradevole" (VIDEO)

Gossip TV

Confronto al Gf tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi dopo la diretta.

Confronto al Grande Fratello tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Il motivo? All'ex fidanzata di Mirko Brunetti non sono per niente piaciute le dure critiche ricevute dall'attrice e, al termine della diretta, ha deciso di affrontarla e chiederle spiegazioni.

Perla Vatiero e Beatrice Luzzi a confronto

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 27 novembre 2023 su Canale 5, Perla Vatiero è venuta a conoscenza delle critiche mosse da Beatrice Luzzi nei suoi confronti. Critiche che non sono andate giù all'ex di Mirko Brunetti che, dopo la diretta, ha chiesto spiegazioni alla diretta interessata:

Partendo dal presupposto che non conosci la motivazione per cui io e lui ci siamo lasciati, un conto è dare un'opinione o un conto è criticare una persona che non conosci [...] Sentirmi dire che lui per me è un buon partito non mi è piaciuto...Mi hai dato un giudizio affrettato. Un conto è dare un'opinione leggera e una è dare un'opinione definita. Io sono una donna ambiziosa. Ci sono rimasta male, è stato sgradevole. Io so bene Mirko che persona è, lui mi ha fatta crescere e maturare.

Dispiaciuta per il fraintendimento, Beatrice ha cercato di spiegare meglio il suo pensiero a Perla:

Scusami, io non volevo dire buon partito a livello economico. Intendevo dire che trovare un uomo così è difficile, non troverai di meglio rispetto a lui. Siamo fatte diverse, sono pessima. Io al tuo posto me lo prenderei. Un maschio così non si trova, io penso che lui voglia ancora esplorare. Tu sei rimasta fedele a questo amore, lui no. Tu esplorerai e non troverai meglio di lui.

