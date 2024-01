Grande Fratello, Vittorio Menozzi furioso contro un concorrente: "Follia, lui ha troppi cambiamenti repentini"

Gossip TV

Vittorio Menozzi sbotta al Gf contro Massimiliano Varrese.

Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi sono ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello. A distanza di alcuni giorni dall'ultima puntata del reality show, il giovane modello è tornato a parlare della nomination ricevuta dall'attore attaccandolo e criticandolo per il comportamento ambiguo assunto nei suoi confronti.

L'ira di Vittorio Menozzi

A grande sorpresa, Vittorio Menozzi ha letteralmente sbottato contro Massimiliano Varrese. Come riportato da Biccy, il giovane concorrente del Grande Fratello si è sfogato con Beatrice Luzzi prendendo finalmente una chiara posizione in merito allo scontro avvenuto in diretta con l'attore. Infastidito e arrabbiato per le accuse mosse da Massimiliano nei suoi confronti, Vittorio ha dichiarato:

Ma è follia. Pensa te, questi imbec*lli… il mandante e lo scagnozzo. Razza di defici*nti“. Lui mi manda in confusione, mi manda segnali troppo contrastanti. Prima mi sgrida perché secondo lui mi avvicino troppo a Monia ‘ti stai allargando troppo, ti devo dare una lezione, te ne dico quattro’. La mattina dopo mi dice che ha esagerato e mi strizza l’occhio, poi però torna a lanciarmi frecciatine. Sono d’accordo con te che non è equilibrato. Ha troppi cambiamenti repentini. Dopo l’episodio di Monia non ho più dubbi sul fatto che da un minuto all’altro possa cambiare d’umore e dire una cosa opposta a quella di prima.

Leggi anche Faccia a faccia tra Varrese e Vittorio Menozzi al Gf

Per chi non lo sapesse, Varrese, durante le nominaion dell'ultima puntata del Gf, ha puntato il dito contro la Luzzi e Menozzi etichettandoli come ‘scagnozzo e mandante’:

Sta passando un concetto orrendo. Fino a che si scherza ok, ma far passare il termine boss come uno scherzo non mi va bene! Soprattutto visto quello che c’è dietro, la storia italiana e le persone che hanno perso la vita per questi boss. Alludo a Beatrice che dà della boss a Perla. Stasera ho visto una scena molto tipica da Gomorra, una roba tra Beatrice e il suo scagnozzo Vittorio. Mi sembrava una scena in cui il mandante dice allo scagnozzo cosa fare. Nomino Vittorio, che invece di andare dal mandante dovrebbe venire da me se ha un problema.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.