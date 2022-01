Grande Fratello Vip, Vladimir Luxuria contro Katia Ricciarelli: "Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista e omofobo"

Gossip TV

L'intervento di Vladimir a Pomeriggio Cinque. Si aggiunge la lunga lista di volti noti contro le esternazioni di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip.

Anche Vladimir Luxuria si è scagliato duramente contro Katia Ricciarelli in seguito alle recenti dichiarazioni della soprano al Grande Fratello Vip. Ospite a Pomeriggio Cinque condotto dalla giornalista Simona Branchetti in sostituzione di Barbara D'Urso fino al 14 gennaio, l'opinionista televisiva è stata categorica contro la soprano:

"Katia non mi piace per niente. Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, omofobo credo che quando Signorini sia andato a parlare la diretta interessata doveva essere Katia che si è talmente inacidita che se beve un bicchiere di latte si trasforma in yogurt", ha dichiarato Luxuria a Pompeggio Cinque.

L'intervento di Vladimir si aggiunge a una lunga lista di volti noti che hanno condannato le esternazioni della cantante lirica al Gf Vip. La Ricciarelli è stata accusata di razzismo e di omofobia in più di un'occasione. Poco sono valsi gli appelli del web di squalificare la soprano che non ha subito alcun provvedimento. L'ex moglie di Pippo Baudo è stata rimproverata insieme a tutti i concorrenti dell'edizione da Alfonso Signorini e quest'ultimo ha condannato ugualmente le parole di Lulù paragonandole ingiustamente a quelle della Ricciarelli.

Gli inquilini della Casa sono comunque apparsi più tranquilli e hanno evitato nuovi litigi. Segno che il discorso di Signorini avvenuto durante l'ultima puntata ha avuto le sue conseguenze. Nonostante il clima più sereno e i vari rimproveri, la Ricciarelli ha affermato di non aver cambiato idea su determinate persone e che gli autori si sono congratulati per l'atteggiamento che ha avuto.

