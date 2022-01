Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: nessuna squalifica anzi premiata con l'immunità

Gossip TV

Per la soprano nessun provvedimento ma un semplice rimprovero da parte di Alfonso Signorni. Continuano le polemiche intorno al Grande Fratello Vip.

Contrariamente alle aspettative del pubblico, fior di testate giornalistiche e di svariati portali, Katia Ricciarelli non è stata squalificata. Ieri, è andato in scena il trentaduesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip per il quale c'era molta attesa e come detto aspettative deluse.

Gf Vip, Katia Ricciarelli: nessuna squalifica anzi premiata con l'immunità

Alfonso Signorini ha esordito la diretta davanti alla Casa e annunciando che avrebbe parlato con i concorrenti faccia a faccia. Prima di questo incontro, sono state mostrate le immagini dei vari scontri avvenuti di recente nella Casa. Sono state mandate le clip con tutte le parole sprezzanti di Lulù rivolte alla soprano e solo in parte le offese della Ricciarelli. Anche in questa occasione, si è voluta tutelare la soprano e le parole di Alfonso lo hanno evidenziato: "Anche mia madre chissà quante volte ha detto di uno straniero ‘ma che se ne tornasse al paese suo', mica questo fa di lei una razzista", ha dichiarato Signorini, suscitando più di qualche perplessità.

Non solo, il conduttore ha voluto precisare che una donna come la Ricciarelli, che ha girato il mondo per anni, non può essere additata come razzista. Nei confronti del linguaggio offensivo di Lulù, il conduttore ha fatto presente che meritava una squalifica quanto la soprano. Un'affermazione decisamente azzardata che ha sollevato un ulteriore polverone nei confronti del conduttore.

Non solo la Ricciarelli non è stata squalificata ma è stata persino premiata con l'immunità regalata da Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Davide Silvestri, Giucas Casella e la coppia Urtis/Marini.

C'è da essere certi che le polemiche intorno al reality show continueranno come continuerà l'indignazione di un pubblico che continua a non essere ascoltato. Nel mentre, il Grande Fratello Vip ha registrato ieri il record di ascolti (quasi 3 milioni e mezzo di telespattori con il 21% di share) e poco importa di tutto il resto.

Queste le parole di Alfonso Signorini rivolte ai tutti i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello è un gioco di strategia, confronti spesso anche di scontri che possono essere diretti e a volte molto duri. Vi chiediamo di mantenere un limite fatto di buon senso e rispetto anche soprattutto per tutto il pubblico che ci segue. Abbiamo sentito, in questi giorni, espressioni inaccettabili. Le parole, i toni aggressivi, spesso offensivi, che avete usato, non fanno onore né a voi, che li avete usati, né a noi che li abbiamo mandati in onda. E’ impossibile tollerare la vostra incapacità durante i confronti di ascoltare il vostro interlocutore. Questo avviene in casa tra voi o quando provo a parlarvi in studio. Il limite è stato decisamente oltrepassato. Il Grande Fratello vi chiede di prenderne atto con maturità e di recuperare lo spirito con cui avete deciso di iniziare questa avventura. Questo spirito è stato perduto.Io vi ho voluti fortissimamente. Alcuni di voi a lungo vi ho corteggiati. Ero sicuro che, insieme, avremmo fatto una bella avventura. E avremmo offerto al nostro pubblico un grande bello spettacolo. Negli ultimi tempi non vi riconosco più, non riconosco quel patto di fiducia che abbiamo sottoscritto verbalmente con una stretta di mano, con un abbraccio. con diecimila telefonate. Ho sentito l’esigenza di guardarci in faccia. Abbiamo fatto una premessa. Quest’anno non voglio un Grande Fratello bacchettone, ma consapevole dove nessuno sale in cattedra, a dispensare lezioni o squalifiche in cui noi stessi crediamo. Non volevo incappare in questo genere di insofferenza. La tolleranza richiede intelligenza. Essere tolleranti richiede giudizio. Questo giudizio non lo ritrovo più.

E ancora:

Ma voi ascoltate quando vi parlate tra voi? Mettiamoci ad ascoltare l’altro. Evitiamo di dire banalità, riflettiamo su tutto quello che diciamo. Poniamoci una linea giuda. A me viene la rabbia perché voi perdete la faccia. Non fa merito alla vostra vita, al vostro percorso, alla vostra carriera. Non sono in prima linea ma la faccia ce la metto quanto vuoi.

