Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli rivela cosa gli hanno detto gli autori dopo la puntata

La soprano si confida con Soleil Sorge.

Nel trentaduesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, venerdì 7 gennaio 2022, è stato dato ampio spazio agli scontri avvenuti tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. Tra lo stupore generale, per la cantante lirica, non stati presi provvedimenti di alcun tipo. Alfonso Signorini ha incontrato tutti i concorrenti direttamente nella Casa, spronandoli a cambiare atteggiamento vista la brutta pagina televisiva a cui stiamo assistendo tutti.

GF Vip, Katia Ricciarelli rivela cosa gli hanno detto gli autori dopo la puntata

L’unico provvedimento è stato infatti un comunicato ufficiale nel quale si è richiesto a tutti i concorrenti di avere un comportamento rispettoso e di avere buon senso. Oggi, la cantante lirica ha raggiunto Soleil Sorge in giardino e, parlando con lei, ha riferito ciò che le hanno detto gli autori in confessionale:

Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto…per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco. No, ma io riconosco.

Secondo quanto rivelato dalla soprano, gli autori si sarebbero addirittura complimentati con lei.

A tal proposito, oltre a tanti ex protagonisti del reality che hanno manifestato il proprio disaccordo sulla mancata squalifica della Ricciarelli, anche Clarissa Selassè si è sfogata su Instagram esternando tutta la sua delusione per come sono state affrontate le cose:

“C’è poco che posso fare ragazzi…veramente poco”. sono sicuramente delusa. Comunico con voi, lo sapete, il mio pensiero non è cambiato, però ci sono tante cose che pubblicherò, comunicazioni importanti. Ci tengo a farvi sapere il mio pensiero e di altra gente importante che deve tutelare Lulù. E ancora: "Non sono molto felice. Spero che a breve il GF Vip mi faccia andare a salutare le mie sorelle perché ho visto che tutti hanno ricevuto sorprese stasera meno che loro".

Clarissa inoltre ha pubblicato un lungo post, in cui è possibile apprendere cosa pensano i suoi familiari sulla questione che riguarda Katia Ricciarelli:

"La famiglia Makonnen Hailè Selassié in merito alle parole pronunciate dalla Ricciarelli specialmente nei confronti di Lucrezia si dichiara profondamente delusa. Siamo sconfortati per le parole che abbiamo ascoltato da una persona del suo spessore culturale. Siamo convinti della massima buonafede della signora Ricciarelli e siamo contenti che si sia scusata di fronte a tutta Italia e scegliamo di credere alla sincerità delle sue scuse".

