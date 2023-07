Grande Fratello Vip, un noto ex tronista tra i prossimi concorrenti: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Tra i prossimi concorrenti del GFVip ci sarà anche un noto ex tronista di Uomini e Donne? Ecco di chi si tratta!

Proseguono i casting per trovare i concorrenti della prossima edizione del GFVip e si vocifera che tra loro potrebbe essersi anche un noto ex tronista di Uomini e Donne.

GFVip, anche un ex tronista tra i vipponi?

Alfonso Signorini sta instancabilmente lavorando per presentare a Pier Silvio Berlusconi una lista di nomi accettabili: le nuove regole imposte da Mediaset, infatti, vietano l'ammissione alla casa di influencer e profili OnlyFans, per limitare l'eccesso di trash e di volgarità. La prima lista di concorrenti presentata era stata bocciata in toto dall'amministratore delegato, perciò, non vedremo vip come Justine Mattera, Antonio Razzi e Carmen Di Pietro nel reality show di Canale5.

Più accettabili, invece, e secondo diverse fonti già vicine alla firma, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, la cantante Fiordaliso e uno dei volti di Real Time, la protagonista di Primo Appuntamento Silvia Magarre. A questi, nelle scorse ore, Amedeo Venza ha aggiunto il nome di un noto ex tronista del programma.

Non si tratterebbe del primo caso, visto che anche nell'ultima edizione del GFVip era presente l'ex tronista Luca Salatino, ma in questo caso di chi parliamo? Secondo Venza si tratterebbe di Claudio Sona, il primo tronista gay della storia di Uomini e Donne. Ecco come ha commentato l'indiscrezione Venza:

"Per quanto riguarda il concorrente del GFVip, vi dicevo un ex tronista, si tratta di Claudio Sona. Ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all'interno della casa. Sono molto contento perché Claudio è un bravissimo ragazzo. Finalmente volti freschi e puliti."

