Grande Fratello Vip 8, spuntano i nomi di possibili vipponi approvati da Pier Silvio Berlusconi

Gossip TV

Continuano i casting per i concorrenti del prossimo GFVip e sembra che siano stati approvati alcuni nomi di papabili vipponi dall'amministratore delegato di Mediaset! Ecco di chi si tratta!

Continuano i casting per la prossima edizione del Grande Fratello Vip e Pier Silvio Berlusconi potrebbe aver dato l'ok ad alcuni nomi di vipponi per la rinnovata versione del reality condotto da Alfonso Signorini.

GFVip, ecco alcuni dei papabili concorrenti approvati da Pier Silvio Berlusconi

Le nuove regole imposte dall'amministratore delegato di Mediaset escludono dai provini tutti i profili di influencer e OnlyFans, tanto che la prima lista di concorrenti presentati a Berlusconi è stata subito bocciata, facendo così saltare i nomi di Justin Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. Ora, invece, secondo diverse fonti, ci sarebbero 6 nomi di possibili vipponi vicini a essere ammessi come concorrenti nella Casa più spiata d'Italia.

>Gli ultimi rumors parlano di Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità durante la conduzione di Carlo Conti e una delle partecipanti a Tale e Quale Show. Non si tratterebbe certo del primo caso di volto Rai che diventa protagonista del reality di Canale5, basti pensare a Pierpaolo Petrelli, diventano uno degli influencer più noti legati al GFVip. Qualche giorno fa vi abbiamo anche svelato che Mediaset avrebbe contattato le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, a cui aggiungiamo il nome della conduttrice di X Style, Giorgia Venturini, volto già noto nella Rete per aver preso parte all'Isola dei Famosi.

E, tra i nomi recenti c'è anche quello della cantante Fiordaliso, insieme ad una delle star di Real Time: Silvia Magarre. Quest'ultima è stata la protagonista di Primo Appuntamento, il reality che aiuta i concorrenti a trovare il vero amore. Non ci resta che aspettare per scoprire quale di questi nomi si rivelerà un effettivo concorrente del GFVip 8.

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip