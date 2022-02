Grande Fratello Vip, tutti contro Gianluca Costantino: ''Cerca la storia con Soleil''

Gossip TV

Il comportamento ambiguo di Gianluca crea polemiche tra le donne della casa del Grande Fratello Vip.

Gianluca Costantino riesce a mettere d’accordo tutte le donne della casa del Grande Fratello Vip. Nessuna di loro si fida di lui, e tutte credono che il gieffino sia entrato a Cinecittà in cerca di una love story e visibilità. Ecco cosa hanno detto le concorrenti sulla new entry del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Gianluca non convince

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Gianluca Costantino non ha convinto il pubblico e i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che vedono il bel gieffino come una persona fin troppo furba e calcolatrice. Dopo aver fatto pace con Antonio Medugno, disperato nelle ultime ore, Gianluca si è avvicinato a Soleil Sorge, mostrandosi molto interessato, per poi annunciare a Jessica Selassié che la cercherà fuori la casa per corteggiarla, per finire con i balli proibiti insieme a Delia Duran.

Insomma, sembra che Gianluca abbia tutta l’intenzione di essere incoronato nuovo latin lover del Gf Vip e questo non piace alle donne della casa. In camera, si discute sul gieffino e Manila Nazzaro ammette: “Gianluca è un po’ strano, ma tanto secondo me non uscirà. Ad Alessandro si è accesa la lampadina, dicendo che la sorella parlava di Gianluca. Oggi non c’eravate, ma oggi mentre faceva le flessioni si è tolto la maglietta”. “Sta sempre a torso nudo, sempre anche in casa. Io poi gli uomini così non li sopporto…”, ha ribattuto Nathaly Caldonazzo, senza celare il suo fastidio per Costantino.

Sulla questione è intervenuta anche Lulù Selassié, che ha raccontato: “Antonio mi ha detto che per uscire fuori a fumare dovevo stare vicino a lui perché c’erano Gianluca e Soleil, e lui ha detto che non poteva andare a disturbarli perché Gianluca si è arrabbiato. Lui cerca la storia con Soleil e Jessica”. Insomma, il pubblico premierà Gianluca o si terrà sulla stessa linea delle concorrenti?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.