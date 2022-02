Grande Fratello Vip, Antonio Medugno disperato: ''Non voglio farlo vedere''

Gossip TV

Antonio Medugno vive un momento difficile nella casa del Grande Fratello Vip.

Antonio Medugno ha varcato la porta rossa di Cinecittà con la consapevolezza di essere entrato in gioco in netto ritardo ma con la voglia di farsi conoscere al Grande Fratello Vip. Il gieffino vive un momenti di sconforto e si sfoga con Jessica Selassié, che si mostra pronta ad ascoltarlo.

Grande Fratello Vip, Antonio in crisi: cosa è successo?

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di fare entrare in Casa due pezzi da novanta: Antonio Medugno e Gianluca Costantino. I due gieffini sono avvenenti e si stanno inserendo piuttosto bene nella dinamiche del gruppo, nonostante qualche problema di adattamento alle rigide regole dell’economia domestica che regna a Cinecittà. Negli ultimi giorni, tuttavia, sono venute a galla tensioni tra Antonio, Gianluca e Alessandro Basciano, il quale si è infuriato ascoltando i commenti del partenopeo sul rapporto con Sophie Codegoni.

Mentre Delia Duran ha ammesso di essere interessata ad Antonio, quest’ultimo si è confidato con Jessica Selassié, rivelando di essere molto confuso e stressato. “Cerco di far vedere fuori che non piango, ma sono io. Ho cercato di non far vedere il mio malumore ma lo hanno capito lo stesso. Oggi ho cercato di tenere botta, di parlare e distrarmi. Gianluca ed io siamo entrati ad un mese e mezzo dalla fine, e diventa tutto più difficile. Io sono qui fino a quando il pubblico lo decide”, ha dichiarato Medugno. “Non c’è niente di male, non mi piace piangere in pubblico ma qui l’ho fatto un sacco di volte”, ha ribattuto Jessica, cercando di consolare il gieffino.

