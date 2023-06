Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha un nuovo amore? Ecco le foto rivelatrici!

Gossip TV

L'ex concorrente del GFVip, Tommaso Zorzi, potrebbe aver trovato un nuovo amore. Scopriamo insieme di chi si tratta!

L'ex concorrente del GFVip ed ex giudice di Drag Race Italia, Tommaso Zorzi, ha un nuovo amore: a testimoniarlo sono le foto rivelatrici pubblicate sul settimanale Chi.

GFVip, Tommaso Zorzi e la nuova fiamma: ecco di chi si tratta!

Dalle foto è stato possibile risalire all'identità dell'uomo: si tratta di Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. La coppia ha trascorso una vacanza insieme in Puglia e ora sono tornati a Milano insieme, dove i paparazzi di Alfonso Signorini li hanno pizzicati.

Prima di Incontri, Zorzi è stato legato per diverso tempo al ballerino di Amici, Tomaso Stanzani, che è stato anche parte del corpo di ballo di Viva Rai2!La relazione è terminata questo autunno e, nonostante le malelingue, i due sono rimasti in buoni rapporti. Ora, però, per Zorzi è arrivato anche il momento di voltare pagina e come mostra il settimanale Chi sembra che con Incontri sia possibile. Le foto li mostrano all'aeroporto di Linate, mentre attendevano un taxi, appena rientrati dalla loro vacanza.

La coppia ha poi raggiunto, a bordo di una Vespa, l'esclusivo Casa Cipriani, in pieno centro a Milano, dove si sono però mostrati separati. Evidentemente, desiderano ancora mantenere l'anonimato sulla loro relazione e mantenere un profilo basso. Sul settimanale si legge anche che tra i due ci sarebbe una certa differenza d'età:

"Tra loro c'è una differenza d'età abbastanza netta: Zorzi 28 anni, Incontri 52. Ma questo non conta, loro si vedono abbastanza assiduamente da circa un mese. Tommaso, del resto, è un uomo libero, dopo che nell'aprile scorso ha parlato, soprattutto, via Instagram, della fine della sua relazione con l'ex ballerino di Amici Tomaso Stanzani."

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip