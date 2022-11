Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non sono più una coppia? Arriva la conferma definitiva

Gossip TV

Tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è davvero finita? Dopo i vari rumors, sembra arrivare la conferma definitiva. Vediamo cosa è successo.

Il rumors della fine della storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani aveva colpito i fan come un fulmine a ciel sereno: dopotutto, solo poco tempo fa, erano stati ospiti a Verissimo e si erano dichiarati più innamorati e felici che mai. E, ora?

Giunta al capolinea la storia tra Zorzi e Stanzani?

Tutto è iniziato quando sono circolate le prime voci di presunti tradimenti e menzogne, rumors avvalorati da un esperto del gossip sui social, Alessandro Rosica. Proprio lui avrebbe riferito, in merito alla rottura tra Zorzi e Stanzani che i due sarebbero rimasti in buoni rapporti dopo la rottura.

Ma cosa sappiamo di certo? Di certo c'è un famoso e pluricondiviso video sui social in cui si vede Zorzi in discoteca baciare un uomo che non è l'ex concorrente di Amici. A ciò si aggiunge che fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che nei giorni scorsi Tommaso Stanzani avrebbe fatto le valigie e abbandonato l'appartamento in cui avrebbe convissuto con Zorzi.

Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali dei due interessati, ma, sembrerebbe solo questione di tempo, prima che la conferma (o, chissà, smentita?) definitiva sulla coppia Zorzi-Stanzani venga rivelata.