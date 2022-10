Grande Fratello Vip, terrore durante la puntata: Carmen Russo cade a terra in diretta (VIDEO)

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Carmen Russo ha fatto prendere un bello spavento ad Alfonso Signorini e al pubblico.

Momento di panico per la caduta di Carme Russo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è una presenza fissa nel corso delle puntate, con le sue coreografie brillanti. Non vedendo uno dei gradini che la speravano da Alfonso Signorini, Carmen è caduta e ha mostrato in diretta Tv le mutande.

Grande Fratello Vip, rovinosa caduta di Carmen Russo in diretta!

La nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. I concorrenti della settima edizione hanno potuto ascoltare il messaggio di Marco Bellavia, che ha promesso di tornare presto nella casa di Cinecittà, per poi fare ammenda e riconoscere pubblicamente i propri errori. Polemiche per la presenza di Ginevra Lamborghini nello studio del reality show di Canale 5 dato che, in quanto squalificata, avrebbe dovuto tenersi alla larga dai riflettori del programma: secondo i fan Ginevra è tra le preferite di Alfonso Signorini, il quale punterà sulla simpatia che stava nascendo tra Antonino Spinalbese e l’ex gieffina per almeno qualche puntata ancora.

Bando alle polemiche, che come sempre accompagnano il Gf Vip in molteplici forme, nel corso della puntata è accaduto qualcosa di impensabile. Carmen Russo, presenza fissa tra i Vip invitati in studio e pronta a dispensare balletti e coreografie come caramelle, è stata invitata da Signorini a raggiungerlo al centro del palco e lei, non avendo notato un gradino, è crollata a terra.

Carmen ha ruzzolato su sé stessa, mostrando al pubblico la biancheria intima quando il suo vestito si è alzato sino alla vita, per poi venire immediatamente soccorsa da Signorini, il quale si è decisamente molto spaventato. Pericolo scampato, Carmen ha ironizzato sull’accaduto e si è lanciata in un nuovo ballo in chiusura di puntata. Nel frattempo, nella casa di Cinecittà, è scoppiata una tremenda lite tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati, e sembra che anche Alfonso dovrà risponderne.

