Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti attacca Pamela Prati, poi manda a quel paese Signorini: caos nella notte

Gossip TV

Patrizia Rossetti, conclusa la puntata del Grande Fratello Vip, perde le staffe scoprendo che Pamela Prati ha ottenuto una camera privata: scoppia il caos.

Patrizia Rossetti non ha intenzione di sopportare che nella casa del Grande Fratello Vip vengano fatte differenze, soprattutto quando è Pamela Prati a beneficiarne. Dopo la puntata del reality show di Canale 5, scoprendo che la showgirl sarda ha ottenuto una camera privata, Patrizia perde la calmae se la prende anche con Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti contro tutti: la furia della gieffina

Nella casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria tesissima, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti legati a Marco Bellavia. Dopo aver minacciato di abbandonare la casa di Cinecittà, Patrizia Rossetti è tornata sui propri passi, pronta a fare ammenda e ad ascoltare finalmente la verità sui comportamenti che il gruppo - o per meglio dire il branco - a tenuto nei confronti di un concorrente che chiedeva aiuto. Dopo la dura puntata, questa volta stemperata da qualche momento bello come l’incontro tra George Ciupilan e la madre, Patrizia ha scoperto che Pamela Prati avrebbe ottenuto una camera singola con tanto di bagno, dopo essere svenuta per via di un malore.

La showgirl sarda ha raccontato più volte di soffrire di ansia e attacchi di panico legati proprio al senso di claustrofobia e, vedendola in difficoltà, Alfonso Signorini ha voluto aiutarla. Gesto che, tuttavia, non è piaciuto affatto alla Rosetti la quale, dopo aver affrontato Pamela nello notte e averla accusa di fingere e di voler continuare a tenere questo atteggiamento da diva, se l’è presa anche con Signorini.

“Che ca**o ha fatto la Prati? Perché lei si merita la singola? Io che ho dormito sui divani invece? Sai cosa ti dico, domani mi levo dai c*****ni e me ne sbatto. Avere queste attenzioni per alcune e per altre no. Alfonso, mi hai fatto una promessa e vai un po’ a fare in c***. […] Ogni notte fa queste scene di me**a - riporta Biccy - La conosco Pamela è una che fa le scene e fa finta di svenire. Forza e mi sono rotta davvero i co****ni. Allora io a 63 anni anche io fingo malori e fingo di svenire per avere la camera singola per conto mio”.

Patrizia Rossetti fa tremare il Grande Fratello Vip!

Patrizia è diventata una furia incontrollabile, come racconta anche Giaele De Donà che ha assistito personalmente allo scontro, dichiarando che tra le due sono volate parole grosse. Secondo la gieffina, Patrizia avrebbe inveito in modo violento verbalmente contro Pamela, urlando e destando la preoccupazione degli inquilini presenti. Anche secondo la Prati la discussione accesa sarebbe nata tutta dalla collega:

“Ti sei persa la litigata. Mi ha detto che sono Belfagore e che sono una falsa. Io l’ho mandata a quel paese, ma perché mi ci ha mandato prima lei. Non è da me, ma continuava a usare parole brutte. Io ho sempre il controllo, ma se una mi manda a quel paese e urla”.

Insomma, una nuova guerra è in atto e Rossetti ha intenzione di chiedere spiegazioni, durante la nuova puntata del Gf Vip, sulle attenzioni speciali che sono state riservate a Pamela. Del resto, nel suo sfogo, Patrizia ha parlato di un accordo con Signorini sulla convivenza in casa, ed è possibile che la presentatrice abbia accettato di partecipare pur nutrendo riserve sulla Prati, proprio perché il presentatore le ha promesso parità di diritti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.