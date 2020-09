Grande Fratello Vip, stop Ares Gate per Alfonso Signorini? Mediaset diffidata

Gossip TV

Il conduttore del Grande Fratello Vip bloccato dopo la diffida a Mediaset per il caso Ares Gate? L'indiscrezione.

Continua a tenere banco l'Ares Gate, il famoso caso il caso nato dopo le pesanti rivelazioni fatte nella Casa del Grande Fratello Vip da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Le accuse coinvolgerebbero il produttore Alberto Tarallo che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe diffidato Mediaset.

Alberto Tarallo diffida Mediaset per l'Ares Gate, la decisione del Gf Vip

Il noto Ares Gate potrebbe avere i minuti contati a Mediaset. Tutto è iniziato quando Adua e Massimiliano hanno portato alla luce l’esistenza di una ipotetica setta segreta fra i personaggi del mondo dello spettacolo scatenando tutti i media. Un vero e proprio scandalo che ha coinvolto il produttore Tarallo, ormai identificato dai più come il "Lucifero" di cui parlavano i due attori in merito ai soprusi che avrebbero subito quando lavoravano per la Ares Film.

Tuttavia, nelle ultime ore, è arrivata una diffida che vorrebbe impedire a Mediaset di parlarne. Un "obbligo" al silenzio, che sarebbe stato chiesto dallo stesso produttore, pronto a ricorrere per vie legali e querelare qualora il delicato argomento continuasse ad essere affrontato nei vari programmi televisivi, compresi quindi quelli di Barbara D'Urso e Alfonso Signorini. A rivelarlo è Dagospia: "​Dagospia può svelare che Alberto Tarallo ha diffidato diffida Mediaset e promette querele. Primo effetto: la D’Urso imbavagliata. Ieri Barbarie a Pomeriggio5 non ha più nominato l’Ares-Gate dopo che aveva annunciato sviluppi e indagini dei giornalisti di Videonews. Che succede ora? Endemol avrà già informato Adua Del Vesco e Massimilano Morra della diffida? A Mediaset calerà il silenzio sulla “setta di Lucifero”? Stasera al GFVIP Alfonsina la Pazza sfiderà gli avvocati di Tarallo o si farà un nodo alla lingua dopo aver annunciato “sviluppi clamorosi”? Ormai fiction e realtà si fondono: benvenuti a Il disonore e il dispetto".

Se da un lato la D'Urso sembra aver deciso di seguire la strada del silenzio, dall'altro Signorini aveva annunciato che, nel corso delle prossime dirette del Grande Fratello Vip, sarebbe andato a fondo sulla questione. Cosa deciderà di fare il conduttore? La Del Vesco e Morra verranno informati di cosa sta succedendo fuori dalla Casa di Cinecittà ma soprattutto della diffida di Tarallo? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata in onda stasera, venerdì 25 settembre 2020, in prima serata su Canale 5.

