Grande Fratello Vip, prime Gelosie in Casa: Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco possessive con Pretelli e Morra

Gossip TV

La prova ballo della settimana crea malumore nella Casa del Grande Fratello Vip.Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco sono gelose di Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra?

Iniziano le prime gelosie nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso degli ultimi giorni, Elisabetta Gregoraci si è avvicinata a Pierpaolo Pretelli, mentre Adua Del Vesco ha risanato il suo rapporto con Massimiliano Morra. La prova di ballo mette in crisi la showgirl e l’attrice, che mal sopportano di vedere i due coinquilini con altre donne.

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco e Elisabetta Gregoraci gelosissime

Nella Casa del Grande Fratello Vip si consumano liti e sfuriate senza precedenti, ma anche amori e forti gelosie. Sebbene i coinquilini di Cinecittà siano entrati in gioco solo da pochi giorni, si sono instaurate le prime ‘simpatie’. È il caso di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, avvicinati dalla prova del bacio bollente per il budget settimanale e poi rimasti molto uniti. Elisabetta e l’ex Velino si sono scambiati effusioni nella notte, e c’è chi scommette che stia nascendo una nuova coppia.

D’altra parte, anche Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono riusciti a ricucire il loro rapporto, rovinato dalla brusca fine della loro storia d’amore. I due si sono resi protagonisti di un nuovo scottante caso, chiamato Ares Gate, del quale potrebbe far parte anche Tinì di Uomini e Donne. Prima della diretta di oggi, venerdì 25 settembre 2020, in Casa si affrontano le prove per le nuove coreografie che, tuttavia, sembrano aver scatenato la gelosia di Adua ed Elisabetta.

Prime gelosie nella Casa del Grande Fratello Vip

L’attrice siciliana, infatti, non sopporta la vista di Morra abbracciato a Guenda Goria e si lamenta della vicinanza, sollevando l’ipotesi del ritorno di fiamma. Del resto, da diversi giorni, il pubblico si è accorto che i due ex fidanzati sono inseparabili e forse, dopo aver parlato del terribile segreto che ha macchiato il loro passato, la Del Vesco e il Morra decideranno di darsi una seconda occasione. In giardino, la gieffina ha confessato che secondo lei molte coppie scoppieranno, lasciando intendere che anche la sua potrebbe non arrivare alla Finale del reality show. Per quanto riguarda la Gregoraci, il discorso è simile. La showgirl è vicinissima al Pretelli e i due si cercano costantemente durante il giorno e la notte. Quando Myriam Catania si è ostinata a voler provare la coreografia con l’ex corteggiatore, e la faccia della Gregoraci dice tutto: è guerra!

Questa sera, scopriremo chi dovrà abbandonare la Casa ed è probabile che Signorini voglia approfondire il caso della Setta, di cui tanto si è parlato dopo le rivelazioni di Adua e Massimiliano. Nuove sorprese per i gieffini, che dovranno mettersi alla prova per conquistare il budget settimanale che crea molta tensione. Signorini ha ufficializzato l'ingresso di nuovi concorrenti, ma non sappiamo ancora quando si uniranno al resto del Cast.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip