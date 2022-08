Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: "È stata un'esperienza che mi è servita per eliminare le mele marce che avevo intorno"

Gossip TV

Sophie Codegoni torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e svela i suoi nuovi progetti.

Buone notizie per tutti i fan di Sophie Codegoni. La bella ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip tornerà sul piccolo schermo in un ruolo inedito. La compagna di Alessandro Basciano sarà la nuova Bonas di Avanti un Altro, proprio come rivelato dalla diretta interessata al settimanale Chi.

La rivelazione di Sophie Codegoni sul Gf Vip

Reduce dal Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è pronta per una nuova avventura televisiva. L'ex gieffina è stata infatti scelta come Bonas di Avanti un Altro. Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Sophie ha confessato:

Io ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso.

La Codegoni, che è sempre più innamorata del suo Alessandro, è poi tornata a parlare della sua intesa esperienza nella Casa del Gf Vip:

Ringrazio infinitamente Alfonso Signorini per avermi scelta. Ci siamo sentiti e l’ho ringraziato anche al telefono. Devo molto al reality. Un’esperienza che mi è servita anche fuori per eliminare le mele marce che avevo intorno. Detto ciò, sono pronta a lavorare. Sognare non è reato. E io sogno, partendo dal basso, di condurre un giorno un programma mio. Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere. Da Paolo, beh… lui è un maestro per la tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni singola parola.

