Amici, Tommaso Stanzani nel cast del Grande Fratello Vip?: "Sono stato chiaro fin da subito"

Il ballerino Tommaso Stanzani vuota il sacco sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

Tommaso Stanzani è stato uno degli allievi più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici. Intervistato da Superguidatv, il ballerino ha parlato della sua esperienza nella scuola, della storia d'amore con Tommaso Zorzi e rotto il silenzio su una sua ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip.

Tommaso Stanzani da Amici al Gf Vip? La verità del ballerino

Tommaso Stanzani entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip? A chiarire la sua posizione ci ha pensato l'ex allievo di Amici che, intervistato da SuperGuida TV, ha rivelato di essere stato contattato in passato per un colloquio, che però non è andato a buon fine:

In realtà ero stato contattato per un colloquio. Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti. Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality. So benissimo che Amici era un contesto totalmente diverso e in quello mi ci vedevo. In altri contesti non mi sentirei a mio agio e avrei anche timore che il privato venisse spiattellato al pubblico. La mia relazione con Tommaso è pubblica ma non condivido più di tanto della mia relazione. Preferisco la riservatezza.

Stanzani ha poi parlato anche della sua relazione con l'influencer ed ex vincitore del Gf Vip Tommaso Zorzi. A tal proposito, il bravo ballerino di Battiti Live ha confessato:

Ora come ora non ci penso. In futuro mi piacerebbe sposarmi e costruire anche una famiglia. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere. Io sto iniziando a fare ora i primi passi e pertanto prima di fare un passo così importante bisogna sistemarsi.

