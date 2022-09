Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni al timone di Casa Chi: "Preparatevi, farò domande tremende"

Gossip TV

Sophie Codegoni parla della sua nuova esperienza come conduttrice di Casa Chi.

Momento magico per Sophie Codegoni. Per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, finita al centro del gossip per la proposta di nozze ricevuta da Alessandro Basciano a Venezia79, sono in arrivo due grandi progetti lavorativi: sarà la Bonas di Avanti un altro e sarà al timone della nuova stagione di Casa Chi.

Sophie Codegoni è la nuova conduttrice di Casa Chi

Fuori Rosalinda Cannavò, impegnata con Tale e Quale Show, e dentro Sophie Codegoni. La bella modella sarà infatti la nuova conduttrice di Casa Chi, il talk show in diretta sulla pagina Instagram ufficiale del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Intervistata da Chi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato di questa sua nuova esperienza affermando:

Casa Chi è un sogno che si realizza perché volevo fare la gavetta come conduttrice, opinionista, incontrare grandi personaggi. La parlantina non mi manca, non sono timida e non vedo l’ora di partire. Spero di fare bene, di sicuro mi esporrò, dirò quello che penso. Essendo curiosa farò molte domande. Ma domande tremende, preparatevi.

A proposito invece della proposta di matrimonio ricevuta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia dal suo amato Alessandro, Sophie ha confessato:

Considerando la sua diffidenza, pensavo che ci sarebbero voluti anni. Non pensavo che potesse farlo lì. Poi l’ex gieffina ha raccontato come ha vissuto il momento esatto della proposta: Non ho capito, ero in ansia per il mio primo red carpet. Poi ho sentito che Ale era rimasto indietro e, quando mi sono girata, l’ho visto in ginocchio. Credevo fosse caduto, o che volesse fare una foto artistica, ma poi mi ha dato l’anello, che per noi è una promessa d’amore.

