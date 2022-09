Gossip TV

Il conduttore spiega il motivo della scelta dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Ieri, è stato spoilerato l'intero cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il portale Davide Maggio ha annunciato i 23 Vipponi che entreranno nella Casa più spiata d'Italia, nel corso del primo appuntamento previsto per lunedì 19 settembre e il secondo in onda giovedì 22, sempre in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini spiega perché nel cast non ci sono concorrenti famosi

Salvo pochissimi nomi (tra i quali, Pamela Prati, Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti) la maggior parte dei concorrenti non sono particolarmente conosciuti e il reality è stato subito oggetto di qualche perplessità da parte dei telespettatori. Dove sono i Vip? Si chiedono in molti. A tal proposito, parlando della nuova edizione, in un’intervista pubblicata sul suo settimanale, Chi, il giornalista e conduttore, Alsogno Singorini, ha dichiarato che il Gf Vip lo portano avanti le personalità e non i nomi famosi. Alfonso ha fatto l’esempio delle sorelle Selassié e di Tommaso Zorzi.

“Il filo conduttore è l’eterogeneità, con elementi di novità - ha dichiarato Signorini - Per la prima volta ho puntato meno sui nomi da cartellone perché ho capito, alla quarta edizione, che i “nomi”, alla fine, non sono quelli che fanno il programma. In finale arrivano gli outsider come le Selassié, o Tommaso Zorzi; perché sono quelli che creano dinamiche che il pubblico si diverte a seguire e a promuovere. Sono proprio quei nomi che per me rappresentavano delle scommesse. E allora è meglio puntare sui caratteri e sulle storie piuttosto che sui nomi ad effetto, che comunque ci saranno. Alla fine sono le personalità che fanno il programma per raccontare la grande storia della vita. C’è una novità. Diciamo che i concorrenti, a differenza degli altri anni, sono stati avvisati che il programma potrebbe prolungarsi, che potrebbero trascorrere il Natale nella Casa, quindi entreranno con una diversa consapevolezza."

Insomma, stando alle dichiarazioni del conduttore la scelta è punture sulle storie o non sui personaggi. Il reality quest'anno, punta su più di una novità, tra le quali uno studio rinnovato con la presenza,oltre di Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opionioniste, anche di Giulia Salemi che terrà il filo conduttore tra i social e il reality.