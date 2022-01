Grande Fratello Vip: "Sonia Bruganelli non ne dice una giusta", la critica di un'ex gieffina

Gossip TV

Antonella Elia critica le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe continuano a stare al centro di numerose dinamiche del Grande Fratello Vip. A commentare il loro ruolo di opinioniste del reality show ci ha pensato l'ex gieffina Antonella Elia.

Le due opinioniste del Gf Vip nel mirino di Antonella Elia

Intervistata da Superguidatv, Antonella ha colto l'occasione per dire la sua su Adriana e Sonia. "Dovrei dire con eleganza no comment. I concorrenti stanno facendo il loro e il pettegolezzo è ovunque. Ognuno ha le proprie simpatie o le proprie antipatie. L’importante è che del Grande Fratello se ne parli" ha confessato l'ex gieffina riferendosi alle due opinioniste del Grande Fratello Vip "Sulle opinioniste è meglio che non mi esprima. Adriana Volpe riesce a mantenere un equilibrio che non le fa patire dei danni e quindi riesce a uscirne con diplomazia. Per quanto riguarda Sonia, devo dire che non ne dice una giusta".

"Non concordo su nulla di quello che dice Sonia" ha spiegato la Elia "Credo che lei dica certe cose senza essere convinta. Ormai ha preso una posizione e la segue ma se ci riflettesse capirebbe che le cose non sono come le racconta lei. Adriana invece ha detto delle cose che condivido su Alex Belli. Mi dispiace solo che abbia detto una cosa appropriata salvo poi scusarsi. Nessuno è focalizzato davvero su quello che sta facendo come opinionista".

Leggi anche Delia Duran spara a zero su Soleil Sorge

A proposito dei concorrenti, l'ex opinionista del Gf Vip 5 ha commentato il comportamento di Katia Ricciarelli: "Mi è capitato di vedere qualche spezzone e ho notato che Katia ce l’ha sempre con qualcuno. È una donna molto grande e sicuramente ha le sue paturnie. Non dimostra di amare le donne giovani tipo Lulù e sembra che entri in competizione con loro. Sono a favore delle persone che chiedono la sua squalifica".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.