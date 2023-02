Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ancora contro gli Spartani del reality

Gossip TV

Ancora una volta, Sonia Bruganelli si è scagliata contro le strategie degli Spartani, un gruppo di gieffini di questa edizione del GFVip. Vediamo insieme cosa è successo.

Sonia Bruganelli è una delle opinioniste al Grande Fratello Vip e non perde occasione per dire la sua, anche sui social. In uno dei suoi ultimi interventi, ha commentato negativamente l'atteggiamento di un gruppo di vipponi del programma - gli Spartani - accusandoli di mettersi d'accordo nelle nomination e nella scelta dei preferiti. Non è la prima volta che succede, ma in questo caso i fan del programma hanno avuto da ridire.

GFVip, Sonia Bruganelli contro gli Spartani, ma il web si ribella

Le sue affermazioni, tuttavia, non sono state accolte positivamente dal web: quando Bruganelli afferma che basterebbe dichiarare le nomination e preferenze, i fan del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno commentato che in realtà la pratica degli Spartani è la regola all'interno della Casa del GFVip, perciò, non c'è nessuna strategia da evidenziare.

Non sono solo gli Spartani a usare questo trucco, ma tutti i gieffini, perché, dunque, Sonia Bruganelli si scaglierebbe solo contro di loro? La risposta è anche qui abbastanza scontata: nel gruppo ci sono tutti i vipponi contro cui l'opinionista ha avuto battibecchi o da ridire negli scorsi mesi, come Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Nicole Murgia. Il pubblico ha anche chiesto, in maniera provocatoria alla moglie di Paolo Bonolis, come mai non commenta, invece, i video in cui è Antonella Fiordelisi, una delle sue vip preferite, a macchinare con gli altri gieffini per le nomination.

Infine, molti hanno sottolineato come nel regolamento non ci sia un obbligo esplicito che impone ai vip di dichiarare apertamente chi vogliono eliminare o salvare, ragion per cui, l'attacco di Bruganelli non ha ragione di esistere!

