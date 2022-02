Grande Fratello Vip, Soleil Sorge in crisi per Alex Belli: ''Ho l’ansia''

Gossip TV

Soleil Sorge non sa come comportarsi dopo il ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip.

Alex Belli è tornato ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip e niente sarà come prima. L’attore è deciso a riconquistare Delia Duran, ma inevitabilmente si vedrà costretto ad interagire con Soleil Sorge, che si è dimostrata pronta ad accoglierlo. Soleil, tuttavia, non può fingere di essere serena e confessa le sue paure, cercando confronto nei consigli di Jessica Selassié.

Grande Fratello Vip, Alex Belli mette in difficoltà Soleil Sorge

Dopo mesi di confronti, rivelazioni scomode e verità emerse, Alex Belli ha ricevuto la benedizione di Alfonso Signorini ed è tornato nella casa del Grande Fratello Vip, deciso a riconquistare la fiducia e l’amore di Delia Duran. A Cinecittà, tuttavia, abita ancora colei che ha scatenato la gelosia della showgirl sudamericana e l’ormone dell’attore, ovvero Soleil Sorge. La bionda influencer ha incontrato Alex prima che il gieffino si unisse al resto della casa, per un confronto in solitaria, ed è apparsa molto tranquilla all’idea di dividere gli spazi della casa con Belli e Delia, protagonisti di un confronto durante la notte.

In realtà, Soleil è molto confusa sulla situazione e confessa a Jessica Selassié di sentirsi in difficoltà. “La cosa che mi verrebbe di più da fare è cercare di farli riappacificare […] Ho l’ansia adesso, non ci voglio rifinire in mezzo”, ha ammesso Soleil. Mentre Jessica continua ad avere dubbi sulla sincerità della coppia, Sorge ha ribadito di credere ad Alex e al fatto che non avrebbe messo in pericolo un matrimonio per popolarità.

Vedendo la collega spaesata e abbattuta, Jessica ha consigliato a Soleil di comportarsi nel modo più naturale possibile. “Goditela, viviti Alex come hai sempre fatto”, ha dichiarato la principessa etiope, che certamente ha un buon motivo per sperare che Belli riconquisti Delia e che i due si allontanino dal Gf Vip. La showgirl sudamericana, infatti, non ha fatto sconti a Jessica e ha baciato Barù per farla ingelosire, attirandosi le critiche amare di Lulù Selassié.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.