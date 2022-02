Grande Fratello Vip, confronto tra Delia e Alex nella notte: ''Sono qua per te''

Gossip TV

Alex Belli e Delia Duran si affrontano dopo la puntata del Grande Fratello Vip e il ritorno dell’attore in Casa.

Come preannunciato, Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip cavalcando con maestria una valanga di critiche e polemiche. L’attore è deciso a dimostrare a Delia Duran che può ancora fidarsi di lui, che il loro amore può andare oltre la sbandata per Soleil Sorge, e Alfonso Signorini ha pensato bene di farlo tornare a Cinecittà per adempiere a questo alto scopo. Nella notte, arriva il primo vero confronto tra Delia e Alex, che rivela alla compagna le proprie intenzioni.

Grande Fratello Vip, Delia Duran e Alex Belli fanno pace?

Il triangolo più artistico della televisione italiana continua a tenere i fan del Grande Fratello Vip con gli occhi incollati allo schermo. Alex Belli, con la benedizione di Alfonso Signorini che ha dovuto giustificare la sua scelta decisamente poco apprezzata dal pubblico, è tornato nella casa più spiata d’Italia, con l’intento di far pace con la compagna Delia Duran e riconquistarla. Rimane l’incognita Soleil Sorge, che potrebbe incontrare un noto ex, la quale non vorrebbe trovarsi in mezzo ma puntualmente non fa nulla per non assumere il ruolo di consigliera reale per Belli. In questa incaricata situazione che certamente ci regalerà colpi di scena di puro trash nelle prossime due settimane, è arrivato il primo vero confronto tra Delia e Alex.

Nella notte, conclusa la diretta, l’attore ha parlato con la sua dolce metà, confessando di essere infastidito dalla libertà che lei ha preso con alcuni inquilini del GF Vip.“Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla […] Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”, ha ammesso Belli suscitando la reazione di Delia, che sentendosi attaccata ha replicato: “Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa […] Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza”.

La conversazione, riportata da Biccy, è proseguita con il disappunto di Belli, che insiste nel voler affermare il proprio amore per Duran: “Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare ed io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d’amore assoluta, l’ho fatto per te, perché me lo avevi chiesto […] Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo. Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa. Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti”. Come procederà tra i due? Delia e Alex ricuciranno il rapporto?

