Grande Fratello Vip, scatta la lite tra Lulù Selassié e Delia Duran: ''Cornacchia, racconti ca**ate''

Gossip TV

Durante la pausa pubblicitaria nella puntata del Grande Fratello Vip, succede di tutto tra Delia Duran e Lulù Selassié.

Delia Duran ha scatenato l’ira funesta delle sorelle Selassié, non curandosi dei sentimenti che Jessica nutre per Barù, e ammettendo di aver baciato il gieffino con l’intenzione di far infuriare la principessa etiope. Dopo lo scontro tra le due, Lulù ha approfittato della pausa pubblicitaria durante la puntata del Grande Fratello Vip, per rimettere al proprio posto Delia. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Lulù al vetriolo contro Delia

Tra le alleanze più forti nella casa del Grande Fratello Vip, spicca l’unica nata dal cuore ovvero quella tra le sorelle Selassié, che si sono supportate durante tutto il lungo percorso, cercando di essere obiettive e dare un contributo alla crescita personale di ognuna di loro. Per questo motivo, quando Delia Duran ha rivelato di aver baciato Barù per far ingelosire Jessica, nonostante la gieffina avesse espresso il proprio fastidio nel vedere l’uomo di cui è invaghita avvinghiato alla showgirl sudamericana, è scoppiata una discussione feroce. Non contenta delle parole che Delia ha rivolto alla sorella, Lulù ha approfittato di un momento di pausa per scagliarsi contro la compagna di Alex Belli.

“Smettila di urlare Delia, mi dai fastidio e quando io parlo non mi toccare la gamba […] Falla finita che urli come una cornacchia. Che voce squillante, hai sfracassato l’anima a tutti qui dentro. A questo uomo in primis che l’hai fatto passare per pazzo! - ha sbottato Lulù - Con mia sorella hai fatto una roba orrenda. Hai proprio detto che hai baciato Barù apposta! Continua a raccontare ca**ate, parla, parla, parla. […] Hai stancato tutti e nessuno ti crede più”.

Delia, che si è poi confrontata con Belli, ha ammesso di aver compiuto quel gesto con Barù dopo aver sentito Jessica sparlare di lei. “Io l’ho fatto apposta, ma sono stata ferita da tua sorella che ha sparlato di me […] Lei ha iniziato prima lo ripeto. Non sono l’unica peccatrice qui dentro. Chi è la falsa qui? Guarda che è lei la falsa che dice cattiverie dietro.", ha chiosato Delia. Qualcosa ci dice che nei prossimi giorni la discussione sarà ripresa con forza: le Princess non fanno sconti di pena!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.