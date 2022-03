Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ad Antonio Medugno: "Sarei felice se tu vincessi il programma"

Gossip TV

La confessione di Soleil su Antonio al Grande Fratello Vip.

Manca davvero poco alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma chi saranno i finalisti? Tra tutti, il nome di Antonio Medugno è quello più gettonato, in particolar modo dopo la puntata di ieri sera dove ha mostrato tutte le sue insicurezze e fragilità conquistando tutti sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà.

Soleil Sorge elogia Antonio Medugno al Gf Vip

Antonio è stata una vera scoperta per i telespettatori del Grande Fratello Vip. Con la sua dolcezza e spontaneità, infatti, il giovane concorrente è riuscito a conquistare tutti sia dentro che fuori la Casa arrivando a essere tra i preferiti della settimana. A elogiarlo ci ha pensato Soleil che, subito dopo la diretta, ha ammesso di vederlo come un possibile vincitore.

"Io sarei felice se tu vincessi" ha confessato la Sorge a Medugno dopo la puntata del GF Vip "Te lo garantisco proprio a livello personale, umano. A prescindere da quello che ho dato, che comunque sento assolutamente di aver dato tanto come alcuni di noi, ma tu hai dato un grande esempio umano. Io ti auguro veramente che possa essere così. Te lo meriteresti".

"Antonio io non te lo auguro perché mi sono fatto un mazzo così, però sei un bravissimo ragazzo" ha ironicamente replicato Davide Silvestri. "Sarebbe pazzesco, però ci sta secondo me. Come dicevo anche per Delia che, nonostante mi desse fastidio perché noi siamo qua da 5 mesi, per come è andata la storia si meritava di andare in finale. Però Antonio lo merita proprio a livello umano" ha concluso Soleil chiarendo il suo pensiero su Antonio, che l'ha ringraziata per le belle parole.

