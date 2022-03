Grande Fratello Vip, Antonio Medugno crolla in diretta: "Mi sento vulnerabile psicologicamente"

Gossip TV

Antonio in crisi al Grande Fratello Vip, la richiesta inaspettata del gieffino.

Momento davvero difficile per Antonio Medugno al Grande Fratello Vip. Durante l'ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini, il giovane concorrente ha avuto un vero e proprio crollo emotivo che l'ha portato a fare una richiesta inaspettata alla produzione: lasciare definitivamente il gioco.

La crisi di Antonio Medugno al Gf Vip

Dopo l'eliminazione di Nathaly Caldonazzo, che per lui era diventata un punto di riferimento nella Casa, Antonio è crollato e ha annunciato agli autori del Grande Fratello Vip la sua volontà di lasciare il gioco. Una richiesta che ha spiazzato Alfonso, che ha chiamato il giovane in Confessionale per cercare di capire bene la situazione.

"Questa settimana ho risentito di alcune problematiche fisiche" ha confessato Medugno a Signorini nel Confessionale "Sono stato poco bene, mi sento vulnerabile psicologicamente. Mi sento la testa un po’ debole e quando mi è successo anni fa ho attraversato un brutto momento e non voglio viverlo più. Ho difficoltà anche a parlarne".

A cercare di consolarlo e spronarlo ad andare avanti nel suo percorso al Gf Vip ci hanno pensato il papà e il fratello: "Non mollare. Ti prego, non fare così. Fuori c’è tanta gente che vuole che tu resti dentro. Sii forte come sei sempre stato". "Ho avuto un solo crollo emotivo da quando sono qui, ma quello che sto vivendo adesso è diverso" ha spiegato Antonio con la voce rotta dal pianto "È la prima volta che mi allontano dalla mia famiglia per lavoro senza poterli sentire".

