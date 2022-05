Grande Fratello Vip, Simone Bonaccorsi insinua il flirt con Jessica Selassié: la replica lapidaria

Gossip TV

Dopo il Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi si frequentano? La principessa etiope smonta il gossip.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile flirt tra Jessica Selassié, la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, e Simone Bonaccorsi ex volto di Temptation Island, finito al centro dei pettegolezzi per la paparazzata con Delia Duran durante la crisi con Alex Belli. Sui social, Simone alimenta il sospetto ma Jessica interviene lapidaria, smontando ogni insinuazione su una possibile frequentazione con il modello.

Gf Vip, Jessica Selassié contro Simone Bonaccorsi

Da quando ha vinto il Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e la sua vita privata sono al centro del gossip, soprattutto in virtù del fatto che tutti si sarebbero aspettati un avvicinamento con Barù che, almeno per ora, non c’è mai stato nonostante il tifo sfegatato dei fan della coppia. Mentre i Jerù sono in pausa, si è diffuso il pettegolezzo che vorrebbe Jessica vicino al modello Simone Bonaccorsi. Lui, oltre ad aver preso parte a Temptation Island Vip, è noto per la paparazzata hot con Delia Duran che, in crisi con Alex Belli a causa del rapporto dell’attore con Soleil Sorge, ha voluto far ingelosire il compagno prima di varcare la porta rossa di Cinecittà.

Nonostante i rumors siano sempre più insistenti, Jessica non ha proferito parola e si è concentrata su nuovi progetti, incontrando Barù per la prima volta dopo la fine del Gf Vip, in occasione dell’inaugurazione del ristornate dell’ex gieffino a Milano. Proprio qui, secondo i beninformati, Jessica avrebbe alloggiato nello stello hotel di Simone che, cogliendo al balzo la palla de pettegolezzo, ha lanciato una risposta sibillina sui social, replicando a coloro che hanno chiesto informazioni sul rapporto con la principessa etiope.

Risposta, tuttavia, immediatamente smontata dalla Selassié con un lapidario “ca**ate”, postato sotto alla discussione dei fan. Insomma, mentre Bonaccorsi ci prova, Jessica non vuole che il suo nome sia associato a quello del modello, confermando che tra loro non c’è assolutamente nulla. Sarà veramente così o si tratta di un depistaggio?

