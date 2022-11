Grande Fratello Vip, si vede tutto: la regia non censura l'incidente hot!

Gossip TV

La regia del Grande Fratello Vip non sembra voler censurare più di tanto i concorrenti della settima edizione ed è così che Giaele De Donà è vittima di un piccolo incidente hot.

Nella casa del Grande Fratello Vip può succedere un po’ di tutto, tra discussioni feroci, momenti di intimità e piccoli incidenti hot che la regia della settima edizione del reality show di Canale 5 non sembra voler censurare. Ecco cosa è successo a Giaele De Donà e Patrizia Rossetti.

Grande Fratello Vip, niente censura per alcuni incidenti hot: ecco quali

La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco più di due mesi e i concorrenti si sono ambientati piuttosto bene nella casa di Cinecittà. È naturale osservarli fare la doccia senza badare alle telecamere, allenarsi in giardino mostrando muscoli scolpiti e micro top in primo piano. Insomma, i Vipponi hanno fatto i conti con il fatto che tutto ciò che fanno, oltre che tutto ciò che dicono, sia ripreso h24 e che la regia del Gf Vip non sembra intervenga con censure dell’ultimo minuto.

È il caso di Giaele De Donà che, come segnala Biccy, si è resa involontariamente protagonista di un incidente hot. Durante una notte tormentata, forse sognando Antonino Spinalbese e il marito Bradford e ciò che ne sarà del suo matrimonio, Giaele ha perso una bratellina e il suo pigiama ha rivelato tutto il suo seno in diretta tv. La regia ha deciso di non staccare ma la cosa non è passata inosservata su Twitter, dove si sono scatenati moltissimi utenti.

Mentre in casa passa un aereo per Antonella Fiordelisi e Antonino, la regia ne combina un’altra e inquadra Patrizia Rossetti senza maglietta e senza reggiseno. La presentatrice, per partecipare ad un gioco con Alberto De Pisis, si è appartata in giardino con il gieffino accettando di scambiare con lui il proprio abito, ma spogliandosi ha rivelato tutto - per altro anche un fisico mozzafiato - e l’inquadratura non si è spostata di una virgola. Cosa pensate di questi indicenti hot al Gf Vip? Del resto è normale che, con le telecamere giorno e notte, a qualcuno prima o poi scappi… Qualcosa!

