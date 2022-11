Grande Fratello Vip, l’aereo per Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese spiazza tutti: ecco le reazioni in casa

Gossip TV

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese arriva un dolce messaggio da parte dei fan, che spiazza i due concorrenti del Grande Fratello Vip e il resto degli inquilini di Cinecittà.

I fan del Grande Fratello Vip, come ogni anno, organizzano messaggi da lanciare ai loro protagonisti preferiti grazie agli aerei che volano sopra la casa di Cinecittà. Un aereo dedicato ad Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, tuttavia, lascia tutti basiti. Ecco cosa è successo e il video.

Grande Fratello Vip, arriva un aereo per Antonella e Antonino (VIDEO)

A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip, alcuni fan hanno organizzato una serie di messaggi da inviare con l’aereo sopra il cielo di Cinecittà, per dare forza ai loro protagonisti preferiti in vista della diretta su Canale 5. Sono arrivati tantissimi messaggi positivi da parte dei sostenitori di Nikita Pelizon e George Ciupilan, al momento decisamente tra i concorrenti preferiti della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Poi, a sorpresa, è arrivato anche un aereo per Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese con scritto “Anto e Anto vivetevi”.

Un invito decisamente chiaro quanto spiazzante dato che, dopo una sequela interminabile di discussioni, Fiordelisi ha scelto di dare una possibilità ad Edoardo Donnamaria e Antonino è sempre più vicino a Giaele De Donà, sebbene la gieffina sia in preda ad attacchi di ansia al pensiero della reazione del marito Bradford. Insomma, se inizialmente la schermitrice ha dimostrato un certo interesse per l’ex di Belen, la situazione si è poi evoluta in modo del tutto diverso e dunque il messaggio dei fan ha lasciato tutti spiazzati.

Giaele ha commentato spazientita, dichiarando che secondo il pubblico Antonella e Antonino dovrebbero avvicinarsi in modo romantico, mentre Fiordelisi ha prontamente replicato che si tratta di un inno all’amicizia, dato che ha un bel rapporto con Spinalbese ma l’amore non c’entra proprio niente. E Antonino come ha reagito? Il gieffino, come spesso accade, ha scelto la via del silenzio, continuando i suoi esercizi con i pesi in giardino, per poi accettare la spiegazione di Antonella e scambiarsi con lei un tenero abbraccio. Ma si tratta davvero di amicizia oppure potrebbe, prima o poi, evolversi in qualcosa di diverso? Solo il tempo ce lo dirà, del resto la settima edizione del Grande Fratello Vip si prospetta come quella più lunga di sempre, con il termine posto oltre aprile 2023.

