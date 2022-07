Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è in dolce attesa: l’annuncio su Instagram

Gossip TV

Selvaggia Roma, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è incinta del suo primo figlio.

Nota al pubblico di Canale 5 per aver preso parte a Temptation Island e alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è un’influencer piuttosto affermata su Instagram, dove ha dato una notizia bellissima ai fan: Selvaggia è incinta del su primo figlio.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è incinta

Il pubblico di Canale 5 ricorda senza dubbio Selvaggia Roma, esuberante amante del fitness che debuttò sul piccolo schermo grazie a Temptation Island, all’epoca della relazione con Francesco Chiofalo, detto Lenticchio. La love story tra i due si concluse in modo burrascoso tra accuse fortissime e insinuazioni feroci, e Selvaggia voltò capitolo concentrandosi sulla carriera. Dopo esser diventata un’influencer piuttosto affermata su Instagram, dove ad oggi vanta 1 milione di followers, la romana è entrata a far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip e qui si è fatta conoscere, tra una discussione e l’altra, entrando nel cuore dei telespettatori. Ora, felicemente fidanzata con Luca Teti, Selavvia annuncia di essere in dolce attesa.

“Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”.

Questo l’annuncio social di Selvaggia che è stato immediatamente sommerso da like e commenti di auguri alla futura mamma. Ma chi è il nuovo compagno dell’ex gieffina? Il ventisettenne Luca Teti è un calciatore del Pomezia Calcio che gioca nel ruolo di attaccante. Residente a Roma, Luca ha un figlio nato da una precedente relazione, con il quale ama trascorrere il tempo libero insieme anche a Selvaggia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.