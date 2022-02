Grande Fratello Vip, scoppia la lite tra Lulù Selassié e Miriana Trevisan: "Non puoi arrabbiarti sempre, lo fai apposta"

Gossip TV

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip.

I concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip non riescono proprio a trovare un pò di pace. Nelle ultime ore, infatti, è scoppiata una nuova lite nella Casa che ha visto protagoniste Lulù Selassié e Miriana Trevisan.

Lulù Selassié contro Miriana Trevisan al Gf Vip

La stanchezza inizia a farsi sentire per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che si ritrovano spesso a litigare per delle scemenze. Ed è proprio quello che è successo nelle ultime ore tra Lulù e Miriana. Le due gieffine, infatti, si sono rese protagoniste di un'accesa discussione a causa di un cambio posto durante l'allenamento in piscina.

"Ci rimango male perché ho un sacco di cose per la testa, mi manca Manuel..." ha sbottato la Selassié lamentandosi con la Trevisan per non aver badato troppo alle sue necessità. "Me ne vado io dai" ha ribattuto la showgirl visibilmente innervosita per l’atteggiamento assunto dalla giovane principessa "Siamo tristi tutti e io non vedo mio figlio da cinque mesi".

Parole che hanno provocato la dura reazione di Lulù: "Ma che c’entra. Con te non si può parlare. Non fai parlare le persone, parli in continuazione. Devi ascoltare anche". "Non sei mai contenta" ha replicato Miriana "Ti sto dicendo che se ti dico cambio posto non ti puoi arrabbiare con me ogni cinque minuti, lo fai apposta allora. Ho solo voluto cambiare posto. Io ti comprendo sempre, più di tutti".

