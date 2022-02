Grande Fratello Vip: "Per avere Alex Belli mi faccio andare bene pure Delia Duran", la confessione di un ex gieffino

Gossip TV

Giacomo Urtis chiarisce la sua posizione nei confronti di Alex e Delia.

Alex Belli continua a stare al centro delle dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip insieme a Delia Duran e Soleil Sorge. A dire la sua sulla discussa coppia del reality show di Alfonso Signorini ci ha pensato l'ex gieffino Giacomo Urtis, che ha confessato se anche lui è stato insieme all'attore.

La confessione di Giacomo Urtis dopo il Gf Vip

Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà Più, Giacomo è tornato a parlare del discusso triangolo amoroso del Grande Fratello Vip formato da Alex, Delia e Soleil confessando che anche lui vorrebbe "ballare il Tuca Tuca" con l'attore: "Se ho partecipato ai giochi con loro? Molti pensano di sì, ma in realtà non è capitato. Non ho fatto il Tuca Tuca con Alex Belli e Delia. Mi sarebbe piaciuto perché Alex è bello e Delia idem. Diciamo che per avere lui, mi faccio andare bene pure Delia!".

Nell'intervista rilasciata a Giada Di Miceli, e riportata da Biccy, Urtis, con la sua solita ironia e schiettezza, ha lanciato un appello alla coppia: "Mai dire mai, aspettiamo che esca. Anzi, lanciamo questo appello. Magari ci pensano, mi valutano, sono disposto a fare il provino". Belli e la Duran prenderanno in considerazione la proposta dell'ex concorrente del Gf Vip?

Leggi anche La strategia di Manila Nazzaro

"Il discorso è che quando una coppia è aperta e fanno partecipare altre persone come in questo caso è successo con Soleil, succede che se si gioca, se è un gioco va tutto bene, ma se poi subentrano dei sentimenti fra uno della coppia e un terzo, l’altro della coppia si ingelosisce" ha spiegato Giacomo "Le coppie aperte vogliono solo giocare, non che uno della coppia provi dei sentimenti. Non bisogna esserne coinvolti. Purtroppo a volte succede".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.