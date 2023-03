Grande Fratello Vip, Sarah Altobello rompe il silenzio dopo l'eliminazione: "È stato dato largo spazio alle diatribe"

Gossip TV

L'ex gieffina Sarah Altobello a ruota libera sulla sua esperienza nella Casa del Gf Vip.

Sarah Altobello è stata una delle concorrenti più amate e iconiche della settima edizione del Grande Fratello Vip. A poche settimane dalla sua eliminazione dal gioco, la simpatica showgirl pugliese ha rilasciato un’intervista a FanPage in cui ha puntato il dito contro i suoi ex compagni di avventura.

Sarah Altobello attacca i concorrenti del Gf Vip

La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di non ospitare più nel parterre tutti gli ex Vipponi eliminati dal gioco. Il motivo? Il comportamento volgare e maleducato assunto dai concorrenti nella Casa. Tra gli assenti in studio anche la showgirl Sarah Altobello che, in un’intervista rilasciata a FanPage, ha dichiarato:

L’andazzo del reality è stato definito “scabroso” e mi ci sono ritrovata in mezzo. Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi. Sono uscita dalla Casa e pensavo di tornare in studio il lunedì successivo ma il mio manager mi ha comunicato che non ero stata convocata. Mi va anche bene, fare scena muta in studio non mi avrebbe cambiato la vita. Ho fatto un percorso mirabile e altisonante.

La linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze. Io sono stata corretta nel linguaggio: non bestemmio e non dico parolacce. Sono contenta di essere riuscita a far passare il messaggio pulito di chi è andato al GF a divertirsi. Spero almeno sia possibile partecipare tutti alla finale.

Leggi anche Edoardo Donnamaria torna sui social dopo l'uscita dalla Casa del Gf Vip

La Altobello ha poi parlato delle varie dinamiche del gioco e del clima pesante che si respirava nella Casa del Gf Vip:

Quest’anno è stato dato largo spazio alle diatribe. Si viveva per creare liti, coppie e liaison. Se uno è aggressivo nella vita reale, lo sarà anche dentro la Casa. Per non parlare della sciatteria verbale. Lì c’è gente come Edoardo Tavassi che usa un linguaggio volgare e molto lontano da me. Anche per questo non sono stata inclusa all’interno della loro cerchia. Il mio errore è stato proprio questo, non usare strategie. Avrei dovuto attaccarmi a quelli più forti invece che fare quattro mesi da sola. Devo ringraziare Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon per avere alleviato la mia solitudine. Nei Persiani ho trovato accoglienza, ciò che Sparta non offre.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.