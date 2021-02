Grande Fratello Vip, sapevate che Nicolò Zenga è fidanzato con un’attrice di Un posto al Sole?

Gossip TV

Ecco chi è Nicolò Zenga, fratello di Andrea e figlio di Walter, e soprattutto fidanzato di Marina Crialesi, attrice di Un posto al Sole. Vi raccontiamo la loro love story.

Se siete dei fan accaniti del Grande Fratello Vip, allora avrete seguito le vicissitudini del concorrente Andrea Zenga e la sua love-story con Rosalinda Cannavò suggellata da un recente e tenero bacio. Noi però vogliamo parlarvi oggi di un altro Zenga, che non è l'ex portiere e ora allenatore di calcio Walter ma suo figlio Nicolò, fratello di Andrea e ospite del reality condotto da Alfonso Signorini. Nicolò ha l'aria da bravo ragazzo e un'indole dolce, e una fidanzata che ama teneramente. E’ molto attivo su Instagram, dove è sempre elegantissimo. Predilige un look formale, anche se in qualche scatto lo vediamo in bermuda jeans, in camicia sportiva o in tenuta da sci.

Vita e carriera di Nicolò Zenga

Nicolò è nato a Osimo, in provincia di Ancona, il 10 dicembre del 1989. Suo padre, come dicevamo, è l'astro del pallone (e della porta) Walter Zenga, mentre sua madre è Roberta Termali. Alto 1 metro e 88, Nicolò è un imprenditore. E’ infatti Vice President e Sales Area Manager della IMT SRL, una società a cui è legato dal 2008 e che si occupa di progettazione e realizzazione di perforatrici idrauliche. Il lavoro ha portato Nicolò a viaggiare molto, facendogli scoprire la cultura e le bellezze di molti paesi. Fra le passioni di Nicolò, che ha 4 anni in più del fratello Andrea, ci sono le moto d'acqua, le motociclette normali, la barca a vela, lo sci, le automobili (in particolare le Maserati), la birra, i viaggi in paesi lontani. Poi c’è il suo grande amore per Marina Crialesi.

Nicolò Zenga e Marina Crialesi: un amore immenso

Che Nicolò Zenga sia perdutamente innamorato di Marina Crialesi appare evidente da tutte le sue dichiarazioni sulla sua dolce metà e da diversi post su Instagram. L'ultimo risale al giorno di San Valentino, e nella didascalia che accompagna lo scatto si legge: "Per questo giorno speciale voglio fare un augurio a tutti: di trovare un amore come quello che ho trovato io, grande, travolgente, intenso, avvolgente... un amore che rende tutto più facile e che riempie l'anima ed il cuore. Grazie amore mio per questo primo San Valentino insieme... il primo tanti".

Marina Crialesi, per chi non lo sapesse, è un'attrice. Nata in Calabria, si è trasferita a Roma per frequentare una scuola di recitazione a Roma e dopo è andata a Milano. La ricordiamo nel film di Valerio Orsolini Sospese - Il segreto del vecchio albero, nella serie tv I Bastardi di Pizzofalcone e soprattutto in Un Posto al Sole, dove le è stato affidato, a partire dal 2016, il ruolo di Beatrice Lucenti.

Come si sono conosciuti Nicolò Zenga e Marina Crialesi? Loro stessi lo hanno raccontato in un'intervista a Chi. Tutto è cominciato con Marina che si è imbattuta, su Instagram, in una foto di Nicolò. Era un primo piano e l'attrice ha trovato meravigliosi gli occhioni azzurri del suo futuro fidanzato. Così si è esposta con un like. Poi Nicolò ha messo sul social una storia e Marina ha commentato. I due hanno cominciato a comunicare e dopo pochissimi giorni si sono visti a pranzo, poi il pranzo è diventato una cena, eccetera, eccetera, eccetera. Era l'inizio di novembre. Da allora è stato idillio puro e su Instragram Nicolò si lascia andare, come già detto, a frasi romanticissime, tipo: "Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti... perché la realtà è migliore dei tuoi sogni". Che tenerezza…

Nicolò e il difficile rapporto con papà Walter Zenga

Se l'amore va a gonfie vele per Nicolò Zenga, in famiglia c'è ancora un po’ di ruggine. Il matrimonio fra papà Walter e mamma Roberta Termali, celebrato nel 1991, quando Nicolò aveva due anni, è finito presto, e cioè nel 1997. Poi Zenga ha avuto una relazione di 6 anni con l'attrice Hoara Borselli. Quindi Walter ha incontrato la sua terza moglie Raluca Rebedea, da cui ha avuto altri due figli, Samira e Walter Jr. Anche questa unione si è conclusa. Quando Walter Zenga si è lasciato con la Termali, Andrea aveva 4 anni e Nicolò 7. I bambini si sono sentiti abbandonati e in particolare Andrea ha cominciato a serbare grande rancore nei confronti del papà, che era impegnatissimo con il lavoro e che vedeva i lui e Nicolò quando poteva. Il figlio minore dell'ex campione di calcio ha così chiuso ogni comunicazione. Nicolò, invece, si è dimostrato più magnanimo, anche se ha raccontato in un'intervista: "Un pomeriggio gli ho detto quanto ho sofferto la sua assenza e mi ha risposto che non ero nessuno per poter giudicare la sua vita e non potevo permettermi di criticarlo". Roba forte, eh?

E tuttavia, il 12 febbraio, durante una puntata del Grande Fratello Vip, Nicolò e Walter Zenga sono andati a trovare Andrea e l'incontro, teso e allo stesso tempo commovente, si è concluso in maniera felice. Walter ha detto: "Voglio ricostruire un rapporto con voi", mentre Nicolò ha spiegato: "Non mi interessa niente di quello che è stato (…), ci sono colpe da tutte le parti, papà, veramente, se in qualche modo ti ho offeso ti chiedo scusa, ma forse puoi aver sottovalutato la mia sofferenza (…) Spero di poter ricominciare da zero". La frase che ha sancito la riconciliazione è stata: "La strada sarà tutta in salita ma almeno la strada c’è". Evviva!