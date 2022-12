Grande Fratello Vip, retroscena su Pamela Prati: "Ha rifiutato Verissimo è arrabbiata con Silvia Toffanin"

Gossip TV

La showgirl sarda avrebbe rifiutato l'ospitata a Verissimo dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip.

Qualche giorno fa, The Pipol Tv, aveva riferito che Pamela Prati non sarebbe presente sul piccolo schermo in quanto avrebbe posto un veto sulle interviste, ovvero quello di non fare riferimento o nominare l'affaire Caltagirone.

Gf Vip, Pamela Prati "sarebbe arrabbiata con Silvia Toffanin e ha rifiutato l'invito a Verissimo"

Questa condizione, secondo quanto rivelato dal portale, le avrebbe fatto "saltare le interviste una via l'altra". Ebbene non solo la notizia è stata smentita dalla stessa showgirl che ha parlato di fake news ma ci sarebbe persino un retroscena completamente diverso.

Secondo quanto riferisce Fanpage infatti, sarebbe stata proprio Pamela Prati a declinare l'intervista a Verissimo dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip. "È lei che non vuole andare dopo quanto ha detto Silvia Toffanin nell’intervista a Orietta Berti", è quanto riferisce una fonte vicine alla showgirl - a proposito dell’intervista a Verissimo che, almeno per il momento, non c’è stata. "Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito".

I motivi che avrebbero spinto la Prati a rifiutare l’invito a Verissimo sarebbero legati alle dichiarazioni di Silvia Toffanin durante la puntata del 20 novembre scorso. Parlando con Orietta Berti, la padrona di casa ha commentato le vicende della showgirl, affermando di non credere alla sua storia di Mark Caltagirone, reputandola finta come quella attuale con Marco Bellavia. Dichiarazioni che avrebbero indispettito l'ex star del Bagaglino che secondo la Toffanin mancherebbe anche di autoironia (come affermato durante l'intervista con Marco Bellavia)

