Silvia Toffanin e la nuova frecciatina a Pamela Prati: "Ecco cosa dovrebbe imparare" e continua a non ospitarla a Verissimo

Nuova stoccata di Silvia Toffanin a Pamela Prati durante dell’intervista a Marco Bellavia.

Oggi, nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, è tornato ospite Marco Bellavia, l'ex conduttore di Bim Bum Bam, tra gli ex gieffini del Grande Fratello Vip 7.

Silvia Toffanin su Pamela Prati: "Ecco cosa deve imparare"

Durante l'intervista, Silvia Toffanin ha lanciato una nuova frecciatina a Pamela Prati, così come era successo la settimana scorsa quando la conduttrice, parlando con Orietta Berti, ha palesato il suo pensiero sull'ex star del Bagagliano, affermando di non credere alla sua versione della storia di Mark Caltagirone e di nutrire anche dubbi su quella che sembra stia per nascere tra la Prati e Marco Bellavia.

"Sei fidanzato?”, ha domandato la Toffanin a Bellavia che ha risposto: "Sai che il mio cuore è occupato, per Pamela, tra l’altro oggi è il suo compleanno. Lei ha avuto il Covid, difficile vedersi, è una storia work in progress!"

"Questo è un amore verissimo?”, ha chiesto ancora la padrona di casa facendo intuire palesemente le sue perplessità.

"Anche se fai quella faccia, con l’occhiolino, sì è verissimo", ha risposto Bellavia.

"Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei" ha replicato la conduttrice, per poi aggiungere: "C’è sempre qualcosa da imparare”.

Sembra che tra la conduttrice di Verissimo e Pamela Prati non scorra attualmente buon sangue. La showgirl sarda non è stata nemmeno tra gli ospiti del talk show di Canale 5, così come è avvenuto per tutti i concorrenti eliminati dal Gf Vip. Vecchie frizioni che risalgono al caso Caltagirone in cui la Prati fu ospite dalla Toffanin due volte: la prima per ribadire l'esistenza dell'imprenditore, l'altra per rivelare in lacrime di essere stata vittima di una truffa.