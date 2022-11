Gf Vip, Silvia Toffanin bordata contro Pamela Prati: "Io non le credo", applausi nello studio di Verissimo

Gossip TV

Nel corso dell'intervista a Orietta Berti, Silvia Toffanin parla di Pamela Prati e non fa sconti: le parole, durissime della conduttrice di Verissimo.

Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, è stata ospite Orietta Berti che ha parlato del suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Con Silvia Toffanin, la cantante emiliana ha parlato della sua avventura nel reality show di Alfonso Signorini e l'argomento si è indirizzato tra una delle protagoniste di questa edizione, la showgirl sarda Pamela Prati.

La Toffanin ha mostrato un video a Orietta dei suoi interventi al Gf Vip, chiudendo il filmato con i battibecchi avuti con Pamela Prati. A tal proposito, la conduttrice le ha chiesto un'opinione in merito:

"Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia. Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?”

La padrona di casa, sorprendendo tutti, ha quindi detto la sua sulla Prati, lanciandole una vera e propria bordata:

“No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”

La showgirl sarda, all'epoca del caso Caltagirone, è stata ospite più volte nel talk show di Verissimo. Nel corso della prima intervista, la Prati ha continuato a difendere l'identità del suo promesso sposo, confidando alla Toffanin di volerle mostrare delle foto che testimoniavano la sua esistenza. Su insistenza della conduttrice che voleva fossero viste dal pubblico, la showgirl ha abbandonato improvvisamente lo studio lasciando tutti senza parole. L'ex star del Bagaglino, tornò poi a Verissimo ammettendo in lacrime di essere stata vittima di una truffa. Nel momento confidenziale in cui rivelò tutto, la Toffanin sembrò credere alla Prati ma, ad oggi, sembra che abbia del tutto cambiato idea. C'è inoltre un dettaglio da non sottovalutare. A differenza di altri ex gieffini, Pamela non è mai tornata nello studio del talk show che come consuetudine ospita gli ex concorrenti del reality.

