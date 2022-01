Grande Fratello Vip, Raffella Fico sparita dal programma: "Non ne vuole più sapere"

Gossip TV

Il retroscena sull'ex concorrente: il gossip di Gabriele Parpiglia

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto la showgirl campana Raffaella Fico, da tempo scomparsa dagli studi del Grande Fratello Vip. Eliminata dopo poco più di un mese dall'inizio del programma, la Fico ha presenziato tra gli ex gieffini in studio solo per qualche settimana per poi sparire del tutto.

A rivelare il retroscena su Raffella Fico ci ha pensare Gabriele Parpiglia, uno degli autori del reality e giornalista di Chi

“Non è mai più andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello”

Il giornalista di Casa Chi ha poi ricordato che al momento l’unica cosa che lega Raffaella Fico al Grande Fratello Vip è la querela depositata contro Soleil Sorge.La Fico ha confermato di aver querelato Soleil in seguito ad alcune esternazioni dell'ex corteggiatrice nei confronti della showgirl campana.

A pochi giorni dalla sua eliminazione al Grande Fratello Vip, Raffaella avrebbe infatti denunciato Soleil. All'epoca queste indiscrezione erano state confermate da Amedeo Venza: "Pare che lei ha denunciato Soleil per delle frasi razziste credo, sia a livello penale che civile, quindi una cosa pesante" aveva scritto su Instagram l'influencer pugliese.

