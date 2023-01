Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli: "Nicole Murgia è la giusta competitor di Antonella Fiordelisi"

Gossip TV

L'ex gieffino Pierpaolo Pretelli commenta il percorso al Gf Vip di Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi.

Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, il format web del settimanale condotto da Sophie Codegoni, il compagno di Giulia Salemi ha deciso di sbilanciarsi e commentare il percorso nella Casa di Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia.

Pierpaolo Pretelli rivela il suo pensiero su Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste più chiacchierate e discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip sia per il suo rapporto con Edoardo Donnamaria che per le continue discussioni in cui si ritrova sempre in mezzo. A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato Pierpaolo Pretelli:

È una protagonista, per quanto possa piacere o non piacere. Uno o due blocchi se li porta sempre a casa. Quando non arrivano aerei o non arrivano blocchi lei non è alimentata, è come se andasse in riserva. Devo dire che il rapporto con Edoardo è cambiato molto. Si è girata un po’ la frittata. Prima era lui quello che la rincorreva, ora pare che sia lei a rincorrere lui. Io penso che Antonella sia proprio un personaggio tipico da reality. Quella che ti spezza un po’ il gioco, che ti crea la dinamica dal nulla perché lei parte a razzo con tutti. Poi ovviamente tutti rispondono ai suoi attacchi e dice “no però mi avete attaccato, questo è un branco!”. E ho capito, però tu prima ne dici peste e corna su tutti poi dopo è ovvio che c’è la reazione degli altri! Però fa parte del gioco, lei secondo me è proprio un animale da reality.

Nicole Murgia? Penso sia la giusta competitor di Antonella - ha ammesso l'ex gieffino - Il programma potrebbe tranquillamente andare avanti solo con la Murgia e la Fiordelisi. Se dovessero uscire tutti per qualsiasi motivo, loro porterebbero altri 4/5 mesi di dinamiche, blocchi all’interno del programma. Si ammazzerebbero.

Ovviamente Pretelli ha voluto dire la sua anche sul ruolo della sua amata Giulia Salemi nello studio del Gf Vip:

Penso che Giulia debba raccontare il sentiment a chiunque. Penso che lei sappia analizzare in maniera perfetta tutto ciò che scrivono su Twitter. Da questa scrematura lei riesce a raccontare, ad analizzare in maniera chiara l’orientamento del pubblico social. Dobbiamo darne atto, lo fa in maniera egregia. È brava, che le vogliamo dire!

