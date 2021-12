Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino: "Gianmaria mi ha deluso, non rifarei quei commenti su Alex e Soleil"

Gossip TV

L'ex gieffina Patrizia racconta la sua esperienza nella Casa del Gf Vip.

Patrizia Pellegrino è l'ultima concorrente eliminata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Superguidatv, l'ex gieffina ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa di Cinecittà rivelando di essersi pentita per i giudizi dati all’inizio su Alex Belli e Soleil Sorge.

Patrizia Pellegrino a ruota libera su Alex, Soleil e Gianmaria dopo il Gf Vip

Patrizia ha rilasciato un'interessante intervista a Superguidatv in cui ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a mettersi in gioco nella Casa del Grande Fratello Vip: "E’ stato un modo per farmi conoscere da chi prima non aveva avuto modo di farlo, per rimettermi in gioco, per imparare dagli altri. Sono una persona molto curiosa e mi interessa sempre scoprire persone nuove".

Il suo breve percorso al Gf Vip è stato caratterizzato anche da alcuni scontri con Alex e Soleil. "Non rifarei quei commenti su Alex Belli e Soleil Sorge che mi hanno fatto entrare a gamba tesa nella casa. Non volevo dare un giudizio affrettato senza conoscere le persone. [...] Penso che Alex sia un uomo bisognoso di amore. Sentendosi isolato da tanti giorni, ha deciso di ricrearsi il suo mondo all’interno della casa. Lui si è creato i suoi affetti, Davide come amico e Soleil come compagna. L’ha fatto per sopravvivere all’interno della casa" ha rivelato l'ex gieffina.

A proposito di Gianmaria Antinfolfi, con cui aveva instaurato un bel rapporto nella Casa, la Pellegrino ha dichiarato: "Gianmaria mi ha deluso più di tutti perché aspettavo che mi salvasse in una situazione così delicata. [...] Ho cercato di dargli dei consigli affettuosi da madre. Volevo conoscerlo meglio".

