Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro lascia la Casa stasera?: "Ha ricevuto una telefonata particolare, ma non ne può parlare"

Manila pronta a lasciare il Gf Vip stasera, la rivelazione di Aldo.

Manila Nazzaro abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip stasera. La concorrente, che sembrava decisa ad accettare il prolungamento del programma, ha cambiato idea dopo aver ricevuto una telefonata che, come rivelato da Aldo Montano, l'avrebbe destabilizzata.

Manila Nazzaro lascia il Gf Vip, ecco cosa è successo

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 13 dicembre 2021 su Canale 5, scopriremo finalmente il destino dei concorrenti. Dopo Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, come riporta Biccy, anche Manila ha confessato di dover lasciare il gioco e quindi la famosa Casa di Cinecittà.

Tutto è successo ieri quando la Nazzaro è stata chiamata in confessionale per parlare con i parenti. Una volta uscita, la conduttrice ha annunciato la sua decisione: "Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro sono stati super carini […] Ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati".

Un annuncio che ha spiazzato Davide Silvestri: "Vedi cavolo, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere". A far luce sulla situazione ci ha pensato Aldo che ha rivelato: "Manila ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire".

