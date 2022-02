Grande Fratello Vip, parla l’ex marito di Delia Duran: ''Sono preoccupato, Alex l’ha umiliata''

Gossip TV

Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran, parla del percorso della showgirl al Grande Fratello Vip.

Prima di intrecciare una relazione con Alex Belli, Delia Duran è stata sposata per otto anni con Marco Nerozzi. L’imprenditore, osservando il percorso dell’ex moglie al Grande Fratello Vip, ha ammesso di essere molto preoccupato per Delia la quale, a suo dire, starebbe subendo il volere di Belli.

Grande Fratello Vip, Marco Nerozzi contro Alex Belli

Delia Duran ha deciso di continuare il suo percorso al Grande Fratello Vip, eletta prima finalista della sesta edizione del reality show di Canale5. Negli ultimi giorni, Delia ha potuto riabbracciare Alex Belli, che è entrato in Casa per chiarire la situazione con la compagna e Soleil Sorge, la quale non ha risparmiato un ultimo smacco all’attore. La situazione che si è creata ha portato fiumi di polemiche su questo triangolo amoroso, che hanno colpito anche Delia in prima persona.

L’ex marito della showgirl sudamericana si è detto molto preoccupato per la gieffina, raccontando la sua visione dei fatti al settimanale Di Più Tv. “Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male […] Quell’Alex pensa solo a se stesso, a fare parlare di sé. Non credo che tenga davvero a Delia, che è soltanto vittima in questa storia […] Sto male nel vederla così, in balia di un uomo che pensa solo a se stesso”, ha raccontato Marco Nerozzi.

Delia e l’imprenditore si sono separati dopo otto anni di matrimonio, e il divorzio non è stato ancora reso effettivo, e Nerozzi ha raccontato la relazione con la venezuelana è finita proprio a causa di Belli, che Delia avrebbe incontrato durante un provino a Milano. Chissà come reagirà Duran alle parole dell’ex marito e se queste dichirazioni la porteranno a mettere nuovamente in discussione l'amore per Alex.

