Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: l’ultimo dispetto ad Alex Belli (VIDEO)

Soleil Sorge si rifiuta di salutare Alex Belli, costretto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell’ultima settimana, Alex Belli ha seminato il caos nella casa del Grande Fratello Vip, cercando di riconquistare Delia Duran e di far confessare a Soleil Sorge i suoi veri sentimenti. All’attore è stato chiesto di lasciare Cinecittà prima del previsto e, sorpreso dalla scelta della redazione, Alex è tornato in salotto per salutare Soleil, che invece ha ammesso di non aver alcuna voglia di congedarsi con affetto dopo gli ultimi confronti.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge rifiuta di salutare Alex Belli

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge non è decisamente dei più lineari. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ammesso di amarsi, per poi allontanarsi e lanciare pesanti accuse, infine tornando ad abbracciarsi e promettersi di sostenersi anche nelle avversità. Mentre Delia e Soleil hanno fatto pace con un abbraccio, la buona influencer sembra aver ripensato ai gesti di Belli e ha ammesso di trovare il gieffino costruito, e il suo ritorno in Casa costruito ad hoc per metterla in difficoltà. Dopo l’ennesimo confronto a tre in puntata, a Belli è stata comunicata la decisione del Gf Vip di farlo uscire da Cinecittà prima del previsto e l’attore non ha nascosto la sua delusione, soprattutto quando Alfonso Signorini gli ha detto che non avrebbe potuto salutare i suoi compagni di viaggio.

Interrogata dal presentatore, che le ha chiesto se avrebbe voluto salutare Belli, Soleil è esplosa: “No grazie. Sono sicura, in realtà vorrei anche dire due parole, perché a me sembra che Alex non è venuto qui dentro per il suo matrimonio, ma per costringermi a dire che io sia innamorata di lui. Cosa che non è… Voglio ribadirlo. Io amo la persona non sono innamorata, ero frastornata ed è uscito in quel modo lì per lì. Io penso che si starà meglio senza di lui, e anche lui starà meglio perché è entrato esaltato”. Nel frattempo, Belli ha ammesso: “Ci sono rimasto malissimo, speravo di avere qualche giorno in più perché c’era ancora tanto da risolvere. Avevamo solamente acceso la cosa, portando alla luce un po’ di verità ma eravamo ancora lontani da quello che potevamo essere”.

Contrariamente a quando richiesto, l’attore ha aperto la porta per tornare in casa e salutare tutti Soleil non ha decisamente gradito il gesto, rifiutandosi di salutarlo e commentando: “Ma vai, dai! Sempre queste scenate drammatiche. Non è un melodramma Alex, smetti di farlo. Ti saluto ciao, ma non c’è bisogno di venire a fare questa scena”. Cosa accadrà tra Delia e Soleil, ora che Belli è lontano dal Gf Vip?

