Grande Fratello Vip, Pamela Prati ripensa a Marco Bellavia, la reazione sui social dell'ex gieffino

Pamela Prati manda un messaggio a Marco Bellavia nella Casa del Gf Vip: "Voglio chiederti scusa, mi sono fatta condizionare".

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha destabilizzato tutti, sia fuori che dentro la Casa di Cinecittà. Tra tutti, la showgirl Pamela Prati che, dopo aver scoperto in diretta la verità sull'abbandono di Marco Bellavia, ha voluto mandargli un messaggio di affetto e sostegno.

Pamela Prati manda un messaggio a Marco Bellavia che replica sui social

Le forti immagini dei comportamenti assunti dai concorrenti nei confronti di Marco Bellavia, che ha deciso di abbandonare la Casa del Gf Vip dopo essere stato deriso e isolato dal gruppo, hanno sconvolto Pamela Prati. Interpellata da Alfonso Signorini, la showgirl non ha nascosto la sua sofferenza e ha voluto mandare un messaggio al suo ormai ex compagno di avventura:

Sto male e sento tanto dolore per lui. Mi dispiace non averlo capito meglio e aiutato. Adesso capisco quando mi ha detto ‘tu Pam sei come me’. Marco voglio chiederti scusa. Quando esco da qui voglio frequentarlo e gli voglio chiedere personalmente scusa. Mi sono fatta anche condizionare. Avevano visto che c’era una cosa bella tra di noi. Sono stata anche gelosa di lui, perché le altre mi dicevano che le toccava. Mi sono detta ‘allora lui mi sta prendendo in giro’. Lui non è un libro che possono leggere tutti, si legge al rovescio.

Le parole della Prati al Gf Vip non sono passate inosservate a Bellavia. L'ex gieffino, infatti, è subito intervenuto sui social pubblicando una sua citazione al contrario. Una chiara risposta alla sua amica ancora in gioco nella Casa: "Poi dipende sempre dai punti di vista". E ancora: "Grazie mia unica anima gentile". Marco verrà invitato in studio per un confronto con i concorrenti? Staremo a vedere.

