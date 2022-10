Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi durissima contro Gegia: "Una persona insensibile, pensa pure di avere ragione"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi spara a zero su Gegia dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi senza freni contro Gegia dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Alla giovane concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, non è per niente piaciuto il comportamento assunto nella Casa dalla sua compagna di gioco, rea di non aver mostrato alcuna sensibilità nel rapportarsi a Marco Bellavia.

Gegia nel mirino di Antonella Fiordelisi dopo la diretta del Gf Vip

La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha visto la squalifica dal gioco di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Ciacci. Due provvedimenti che sono arrivati come conseguenza del grave comportamento assunto dai concorrenti nei confronti di Marco Bellavia. L'unica, insieme a pochissimi altri, a cercare di capire lo stato d'animo dell'uomo è stata Antonella Fiordelisi che, dopo la diretta , si è scagliata furiosa contro Gegia:

Ad una persona che non sta bene gli dici ‘non stai bene esci da questa casa?’, sei una persona insensibile! Puoi fare la comica e costruire il tuo amore platonico, ma sei una persona insensibile! O sei insensibile o sei senza cervello, proprio non ci arrivi! Hai studiato psicologia e vai a dire ad una persona che non sta bene che non sta bene?

Leggi anche Patrizia Rossetti pronta a lasciare la Casa del Gf Vip

Come riportato da Biccy, la giovane concorrente del Gf Vip ha rivelato di essere rimasta spiazzata e delusa dal comportamento di Gegia, che si è lasciata andare alle lacrime per l'eliminazione dal gioco di Giovanni Ciacci e non per tutto quello che è stato fatto a Bellavia:

Ma ti sembra normale che Gegia pianga per Giovanni Ciacci che è uscito e non per Marco? E’ un’insensibile, non ha cervello per capire, crede tutt’ora di avere ragione quando le ha detto ‘sei malato esci da questa casa’ è una insensibile senza cervello. Gegia si è messa a piangere perché era contenta di essersi salvata, poi ha fatto credere di essere felice per Giovanni. Se avesse davvero studiato psicologia lo saprebbe che non si può dire ad una persona che sta male ‘sei malato’ urlandoglielo in faccia, è un’insensibile! Gegia è un’ignorante insensibile perché non ci arriva a capire di aver sbagliato! Si è messa a piangere per Giovanni Ciacci! O è insensibile o non ci arriva.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.