Grande Fratello Vip, ''Orietta Berti? Ecco perché l’ho scelta'': parla Alfonso Signorini

Alfonso Signorini parla della nuova edizione del Grande Fratello Vip e della scelta di Orietta Berti come opinionista.

Manca sempre meno al debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip ma Alfonso Signorini non ha intenzione di rendere la vita facile ai suoi spettatori. Il presentatore, infatti, vuole il massimo riserbo sul cast che non svelerà prima della debutto. Nel frattempo, Signorini è tornato a parlare di Orietta Berti, scelta come opinionista, e delle novità di quest’anno.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela tutte le novità

Alfonso Signorini torna al timone del Grande Fratello Vip, dopo il successo delle ultime due stagioni del reality show di Canale 5, con una nuova e scoppiettante edizione. Signorini ha voluto Orietta Berti come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli, creando non poche polemiche tra i sostenitori di Adriana Volpe che si è ritrovata senza poltrona. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha confidato di aver ricevuto immediatamente una risposta affermativa da Sonia e di aver proposto questo cambio per un motivo molto semplice.

“Orietta era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva. Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma “Ora o mai più”: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia. Peraltro Orietta da quando ha 15 anni dorme tre ore per notte. E dalle 23 all’1 di notte dà il meglio di sé. Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano”.

Alfonso, che ha commentato la scelta di Giovanni Ciacci di parlare della sieropositività in televisione, ha dichiarato che ci saranno importanti novità in studio ma anche a Cinecittà, con una casa più grande e sostenibile.

“Avrò un basso profilo ma con elementi di novità. Giacca e cravatta nella vita non li uso mai, mi danno fastidio fisicamente Ho studiato un’immagine nuova, più dinamica. Lo studio sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena. Altra novità: il Gf Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta. La Casa sarà nuova e molto più grande, come il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un bagno solo e la piscina. Ci sarà ancora la suite. Ci adegueremo a norme rigide sul risparmio dell’acqua, differenziazione dei rifiuti, equilibrio eco-ambientale”.

