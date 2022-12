Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli brutto scivolone su Belen Rodriguez: ''Ha usato Antonino Spinalbese''

Gossip TV

Oriana Marzoli si sfoga sul rapporto con Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip, tirando in ballo Belen Rodriguez.

Oriana Marzoli è andata avanti, abbandonando l’idea di riconquistare Antonino Spinalbese soprattutto dopo l’ingresso al Grande Fratello Vip di Ginevra Lamborghini, l’unica che sembra aver sinceramente colpito l’hair-stylist. Lanciando accuse e parlando del rapporto con il gieffino, Oriana commette uno scivolone tirando in ballo Belen Rodriguez.

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli la spara grossa su Belen Rodriguez

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è il Vippone più conteso in assoluto. Il ritorno a Cinecittà di Ginevra Lamborghini ha evidenziato l’interesse che il concorrente nutre per la giovane ereditiera, ben lontano da quello meramente fisico che ha provato per Oriana Marzoli e quello emotivo ma d’amicizia che l’ha legato a Giaele De Donà. La grintosa venezuelana e l’hair-stylist hanno consumato una notte di passione, ma la loro relazione è durata un battito di ciglia e Antonino ha colto la palla al balzo per mollare Oriana su due piedi, suscitando l’ira funesta della gieffina.

Secondo Marzoli, infatti, Spinalbese l’avrebbe usata senza ritegno e sono tanti i fan del programma che si trovano d’accordo con lei e con la sua visione. Mentre sembra che Antonino sia pronto ad abbandonare il Gf Vip, Oriana ha creato un’amicizia bizzarra con le altre due donne di Spinalbese, ovvero Ginevra e Giaele, con le quale si è sfogata molto duramente, tirando anche in ballo Belen Rodriguez.

“Bugiardo schifoso, perché fino a una settimana fa lui stava con me sotto le coperte dopo le puntate […] Mi ricordo pure le frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti’ […] Adesso prova a farmi passare per una bambina di 15 anni che si è infatuata. Non è vero nulla che pensavo di essere già la sua fidanzata e moglie futura.Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta”, riporta Biccy.

Nell’inveire animatamente contro Antonino, Oriana ha parlato anche del rapporto dello spizzichino con Belen, asserendo che la showgirl ha usato Spinalbese. Il web è esploso, trovandosi in disaccordo con Marzoli mentre l’argentina ha ignorato l’accaduto, festeggiando a gran voce la vittoria dell’Argentina ai Mondiali di Calcio.

