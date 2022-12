Grande Fratello Vip, Antonio Spinalbese vuole abbondonare: l'appello al pubblico

Gossip TV

Dopo tre mesi di permanenza al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha chiesto al pubblico di farlo uscire nel corso della prossima puntata: l'appello

Nel corso del ventitreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, sono finiti in nomination Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti, Attilio Romita e Antonino Spinalbese.

Gf Vip, Antonino Spinalbese vuole lasciare il reality: "Pubblico odiatemi"

Proprio quest'ultimo ha fatto un accorato appello per poter tornare a casa e lasciare il reality. L'hair stylist spazzino ha chiesto infatti al pubblico di mandarlo fuori in quanto stanco.

"Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo televoto odiatemi. Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Io poi non sono mai andato al televoto. Solo una volta ma era per il preferito. Però ho avuto una soddisfazione, Daniele che ha vinto contro Donnamaria. Ragazzi odiatemi davvero ve lo chiedo."

"Siamo in sei, forse è difficile uscire ma sarebbe bellissimo. Sto andando fuori di testa dopo tre mesi qui", ha aggiunto Spinalbese. Lo spezzino, dopo la puntata, ha dichiarato di esserci rimasto male per le parole di Edoardo Donnamaria che ha avuto modo di ascoltare durante la diretta. Il giovane romano ha parlato di Antonino come una persona che "fa schifo come uomo" e che fuori dal reality show lo avrebbe picchiato o menato. Parole durissimi che Edoardo ha giustificato perché ha ritenuto più volte Spinalbese come un ragazzo insensibile.

Parlando del suo rapporto con le donne, Antonino ha dichiarato inoltre che il suo rapporto con la Lamborghini è semplicemente caratterizzato da un'affinità che non ha avuto con nessuna:

Se mi espongo non va bene, se non mi esprimo non va bene. Mettono in dubbio il mio rapporto con Ginevra… e allora sapete una cosa? Ma andate tutti a cagar*, non mi rompete i coglion* dai suvvia!

