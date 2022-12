Grande Fratello Vip, nuovo amore per Tommaso Zorzi dopo l’addio a Tommaso Stanzani: ecco chi è

Gossip TV

Tommaso Zorzi innamorato di Edoardo Marchiorello? Il gossip sul vincitore del Grande Fratello Vip.

C’è un nuovo amore nella vita di Tommaso Zorzi? Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è single dopo la rottura con Tommaso Stanzani e si vocifera che si sia invaghito di Edoardo Marchiorello, imprenditore nella ristorazione molto noto a New York.

Tommaso Zorzi dimentica Tommaso Stanzani con…

Nuovi gossip sul conto di Tommaso Zorzi, il frizzante vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer e presentatore è single dopo la rottura ufficiale con Tommaso Stanzani, aitante ex ballerino di Amici. La fine della storia d’amore tra i due ha scosso parecchio i fan che, vedendoli inseparabili e innamoratissimi, speravano di vederli insieme all’altare. La rottura è stata ufficializzata da alcune foto che ritraggono Zorzi in discoteca, intendo a baciare un altro uomo.

Situazione che ha portato una valanga di critiche all’ex gieffino, accusato di aver avuto poco tatto nei confronti di Stanzani e poco rispetto per la loro storia d’amore. Le cause dell’addio non sono ancora state chiarite, dato che entrambi sembrano preferire il silenzio stampa, ma il gossip dell’ultima ora vuole Zorzi di nuovo innamorato, questa volta dell’imprenditore Edoardo Marchiorello, socio del ristorante Mulino a Vino a Manhattan.

Secondo i rumors, Zorzi vorrebbe procedere a piccoli passi, anche nel rispetto del suo ex e dei fan che per mesi hanno guardato con occhi innamorati al loro legame, ma non per questo si priverebbe di magici momenti con Marchiorello. Sembra, secondo lo scoop di The Pipol, che Tommaso partirà per le vacanze sulla neve insieme alla nuova fiamma, e alla coppia di amici formata da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Nel frattempo, il silenzio social di Stanzani allarma i fan.